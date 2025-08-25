La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) presentó este 25 de agosto de 2025 un estudio sobre el mercado de textos escolares en colegios particulares de la Sierra y Amazonía de Ecuador, correspondiente al periodo 2021-2024. La entidad alerta falta competencia desleal.

La demanda de textos escolares sigue en aumento en Ecuador

La investigación muestra que la demanda de libros sigue en aumento, pero persisten problemas relacionados con precios elevados, distribución desigual y la falta de regulación en la oferta editorial.

El mercado presenta un crecimiento sostenido impulsado por el incremento de la matrícula privada y por la obligatoriedad de materiales de apoyo pedagógico. Sin embargo, este dinamismo también ha generado preocupación en las familias por los altos costos que deben asumir al inicio de cada año lectivo, señala el informe.

Venta de libros escolares en la Sierra y Amazonía

El estudio advierte que los precios de los textos escolares registran incrementos notables entre 2021 y 2024. En varios casos, el costo de los paquetes supera el 20 % del ingreso mensual promedio de los hogares de clase media. Esta situación coloca presión económica en los padres de familia, especialmente en zonas con menor capacidad adquisitiva.

Además, se identifican diferencias en los costos entre instituciones de la Sierra y la Amazonía. Mientras que en Quito y Cuenca existe una mayor variedad de editoriales y librerías, en ciudades amazónicas la oferta es reducida, lo que eleva los precios y limita las opciones para los consumidores.

Estrategias de comercialización de libros

Las editoriales utilizan estrategias agresivas para asegurar presencia en las instituciones. Entre ellas se incluyen descuentos por volumen, donaciones de material didáctico y capacitación a docentes, lo que influye en la selección de los textos. Aunque estas prácticas generan beneficios inmediatos para los colegios, también consolidan la concentración de mercado en pocas empresas.

El informe señala que el 70 % de los textos adoptados proviene de un reducido grupo de editoriales, lo que disminuye la competencia y reduce las oportunidades de ingreso para actores emergentes.

Recomendaciones y retos

El estudio recomienda fortalecer la regulación del mercado para evitar prácticas que afecten la libre competencia y encarezcan los precios para las familias. También plantea la necesidad de promover plataformas digitales que reduzcan costos y faciliten el acceso a materiales en regiones apartadas.

De igual forma, sugiere mayor transparencia en los procesos de selección de textos y la participación activa de padres y docentes en la evaluación de alternativas. La meta es lograr un equilibrio entre calidad educativa y asequibilidad económica.

Enlace externo: Mire el estudio completo

