La Superintendencia de Competencia Económica autorizó la compra de la telefónica Otecel, empresa propietaria de las marcas Movistar y Tuenti. La decisión fue difundida este jueves 18 de septiembre de 2025.

Millicom Spain (marca comercial Tigo) notificó el pasado 20 de junio la adquisición a la Superintendencia. Lo hizo porque se trata de una operación de concentración económica.

En un comunicado de la Superintendencia, se informó que de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, Millicom Spain notificó la operación de concentración económica el el 20 de junio de 2025.

En ese comunicado se informó son la adquisición del control exclusivo y directo de Otecel S.A. (marcas comerciales Movistar y Tuenti).

La compra de Millicom Spain de Movistar y Tuenti

La empresa Millicom Spain forma parte del grupo Millicom (Tigo). Desarrolla actividades de telecomunicaciones en diversos países y que, hasta la fecha, no mantenía presencia en Ecuador.

Otecel pertenece al grupo Telefónica y es un operador que presta servicios de telecomunicaciones a nivel nacional y maneja las marcas Movistar y Tuenti en Ecuador.

El valor de la transacción es de 380 millones de dólares. Esa cantidad está sujeta a los ajustes habituales en este tipo de negociaciones. Además, el cierre está atado a determinadas condiciones de cierre como la obtención de las aprobaciones regulatorias, informó Telefónica, que es dueña de Otecel.

La aprobación de la Superintendencia de Competencia Económica

La Comisión de Resolución de Primera Instancia de la SCE resolvió autorizar la operación de concentración económica notificada por Millicom Spain.

Esta instancia consideró que la transacción no altera la estructura ni la concentración de los mercados y, por tanto, no genera una disminución sensible, distorsión u obstaculización de la competencia en los siguientes mercados relevantes evaluados en Ecuador:

• Servicios Móviles Avanzados (SMA)

• Servicios de Acceso a Internet (SAl)

• Servicios Portadores (SP)

Con la decisión adoptada por la SCE, la transacción queda formalmente autorizada en el ámbito de competencia económica. De esa forma se asegura que el proceso se lleve a cabo bajo los principios de transparencia y respeto a las normas de libre competencia.

¿Qué ocurrirá con los clientes de Movistar?

Telefónica informó que una vez que se cierre la negociación, los usuarios de Movistar y Tuenti no tendrán inconvenientes con sus servicios y no tendrán que hacer ningún cambio.

La razón es que sus contratos de prestación de servicios, deudas, servicio técnico… se mantendrán vigentes con la empresa Otecel. Con la venta de Telefónica, lo que cambia es el accionista, más no el proveedor de los servicios.

El mercado de Otecel en Ecuador

Otecel contaba hasta junio de 2025 con 5,29 millones de clientes en los servicios de telefonía móvil, internet, datos y telefonía-internet.

Esa cantidad representaba el 28,5% del mercado, según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

