El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicó el nuevo formulario de proyección de gastos personales para el año 2025. Este documento deben presentarlo los trabajadores en relación de dependencia a sus empleadores durante este mes de febrero, con el objetivo de acceder a la rebaja en el impuesto a la renta (IR).

El formulario está disponible en el portal web del SRI: www.sri.gob.ec y es de obligatorio cumplimiento para quienes tengan ingresos anuales superiores a 12 081 en el año, esto es 1006,75 y deseen aplicar a un descuento por gastos personales.

¿Qué gastos personales pueden deducirse en 2025?

Para 2025, los contribuyentes podrán considerar los gastos personales realizados dentro del país en los siguientes rubros:

Vestimenta, educación, alimentación, salud y vivienda.

Turismo nacional, arte y cultura .

. Pensiones alimenticias .

. Intereses de préstamos quirografarios e hipotecarios adquiridos en el sistema financiero nacional.

adquiridos en el sistema financiero nacional. Sueldos a trabajadores afiliados al IESS que no estén relacionados con la actividad económica del contribuyente.

que no estén relacionados con la actividad económica del contribuyente. Gastos de mascotas, incluidos en los rubros de salud y alimentación.

Consideraciones sobre cargas familiares

Los trabajadores pueden incluir como cargas familiares a sus padres, cónyuge o pareja en unión de hecho, e hijos hasta los 21 años o de cualquier edad si tienen discapacidad.

Estos no deben percibir ingresos gravados o, si los tienen, no pueden superar un Salario Básico Unificado (SBU), que en 2025 es de 470 dólares. Además, una misma persona no puede ser considerada carga familiar por más de un contribuyente.

Cálculo de la rebaja del impuesto a la renta

La rebaja en el impuesto a la renta será del 18% sobre el menor valor entre los gastos personales declarados y la canasta básica, cuyo costo en 2025 es de 798,31 dólares. Este valor se multiplica por la cantidad de canastas que le corresponda, según el número de sus cargas familiares, conforme la siguiente tabla:

En el caso de residentes en Galápagos, este monto se ajustará con el Índice de Precios al Consumidor Especial de Galápagos (IPCEG), equivalente a 1,803 veces el valor de la canasta, es decir, 1 463 dólares.

La fecha de presentación del formulario la establecerá el empleador y será como máximo hasta el 28 de febrero de este año.

Quienes no presenten este documento deberán pagar el impuesto a la renta completo. El mismo será descontado de una forma mensual durante este 2025.