La Ley Orgánica de Transparencia Social entró en vigencia este 28 de agosto de 2025, con su publicación en el Registro Oficial. La normativa modifica el impuesto sobre las utilidades o dividendos y establece mecanismos para incentivar la reinversión de las ganancias en Ecuador. No crea nuevos tributos, aseguró el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Más noticias

Cambios en la tributación al SRI sobre utilidades, según la Ley sobre fundaciones

A partir de septiembre de 2025, se aplicará un impuesto único del 12% sobre la distribución de utilidades, retenido al momento de la entrega de estas ganancias. Esta disposición no representa un tributo nuevo, sino un ajuste que busca simplificar y transparentar el sistema vigente, señaló el SRI.

La norma contempla tarifas diferenciadas:

10% sobre las utilidades entregadas, cuando el beneficiario sea no residente en el país.

12% para residentes en Ecuador.

14% en casos vinculados con países paraísos fiscales o cuando no se revele la composición societaria.

Además, las personas naturales residentes en Ecuador contarán con una franja exenta equivalente a tres salarios básicos unificados por cada sociedad que les distribuya utilidades.

Es decir, si una persona que vive en Ecuador recibe dividendos o utilidades de una empresa, no tendrá que pagar impuestos por los primeros 1 410 de dólares (470 dólares por tres) que reciba de esa compañía en 2025.

Ley de Transparencia Social: más simplicidad y eficiencia tributaria.



No es un nuevo impuesto, es una medida que busca simplificar el esquema de IR sobre dividendos y promover la reinversión de utilidades en beneficio de los ecuatorianos.#ElNuevoEcuadorImpulsa pic.twitter.com/yn2zal7eLS — Damián Larco Guamán (@DamianLarcoG) August 29, 2025

Anticipo para utilidades no distribuidas

Otro cambio clave es la creación de un anticipo sobre las utilidades no distribuidas al 31 de julio de cada ejercicio fiscal. Este pago tendrá tarifas progresivas:

0% para montos menores a 100 000 dólares.

Hasta 2,5% para valores superiores a 500 millones de dólares.

El pago podrá compensarse cuando la empresa finalmente reparta esas utilidades a los accionistas o las reinvierta (capitalización). El anticipo que ya pagó se descontará del total que corresponda.

Reinversión y crecimiento económico

El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Damián Larco, destacó que las compañías han acumulado alrededor de 36 000 millones de dólares en utilidades no repartidas en más de una década.

Según el funcionario, la Ley de Transparencia Social busca que esos recursos se reinviertan para generar empleo, inversión y nuevas oportunidades. “Esta norma no crea impuestos nuevos, es un paso firme para que el país obtenga más recursos de manera justa”, afirmó.

Requisitos para organizaciones sin fines de lucro

La ley también introduce cambios en los procesos para las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSFL) o fundaciones.

A partir de ahora, para obtener o actualizar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), deberán presentar un certificado vigente emitido por el Sistema Unificado de Información de las OSFL.

El SRI será el encargado de emitir la regulación correspondiente y supervisar el cumplimiento de estas obligaciones.

Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un sistema más claro y eficiente en materia de dividendos y utilidades. La meta es que las empresas reinviertan sus ganancias, mientras el Estado mejora la recaudación y fortalece el control tributario, agergó.

Enlace externo: SRI

Te recomendamos