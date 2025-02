El cobro del impuesto al valor agregado (IVA) en espectáculos públicos en Ecuador, como el cine, los partidos de fútbol y los conciertos masivos, cumple 18 meses de vigencia. La medida fue establecida en la Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar, aprobada en junio de 2023.

Desde que se inició su cobro hasta el 31 de diciembre de 2024, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó un total de 15,2 millones de dólares, en espectáculos públicos.

Solo entre enero y diciembre de 2024 se recaudaron 11,5 millones de dólares. El julio fue el mes con mayor recaudación por IVA en espectáculos públicos, con 1,5 millones de dólares.

Mientras que de julio a diciembre de 2023, la recaudación fue de 3,7 millones de dólares, hubo mayor recaudación también en julio de ese año, con 792 109 dólares.

Asimismo, Guayas es la provincia que más recaudación registró, con 5 millones de dólares.

Impacto en los usuarios finales

El impacto del tributo se hace evidente entre los asistentes a eventos públicos. Diana y Andrés querían ir a un concierto en Quito, pero desconocían que aplicaba el IVA.

Al llegar a la boletería, descubrieron que debían pagar el 15% adicional por el tributo sobre el costo de 35 dólares de su valor. Esto elevó el precio final a 40,25 dólares. Sin el dinero suficiente, tuvieron que desistir de asistir al evento.

Asimismo, la familia Ordóñez decidió ir a un evento infantil con sus dos pequeños hijos. Las entradas costaban 10 dólares cada una, pero al momento de comprar los cuatro boletos les cobraron 48 dólares, ya incluido el IVA y una comisión por haber comprado en línea.

Idrián Estrella, experto en temas tributarios, explicó que los espectáculos públicos gravan IVA desde el 1 de julio de 2023, anteriormente no pagaban este tributo. Además, aclaró que no todos los actos pagan este impuesto, pues hay excepciones.

Para que un espectáculo artístico y cultural no tenga IVA, el aforo no debe superar las 2 000 personas, y el organizador debe estar inscrito en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) o el evento debe realizarse en un espacio registrado en el Ministerio de Cultura. En el caso de cines, no pueden tener más de tres pantallas. Si no se cumplen estos requisitos, el boleto tendrá un IVA del 15%.

IVA, el impuesto más importante del país

El impuesto al valor agrado es el más importante del país. En los 12 meses del 2024 se lograron 9 767 millones de dólares en este tributo. La cifra representa un incremento del 15,7% en comparación con el mismo período de 2023, cuando se alcanzaron 8 444 millones de dólares.

El IVA experimentó dos cambios significativos en 2024, que explican su evolución. En primer lugar, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, impulsada por el presidente Daniel Noboa. Esta normativa estableció un aumento permanente de la tasa del IVA del 12% al 13%.

Adicionalmente, se otorgó al presidente de la República la facultad de elevar esta tarifa hasta en 2 puntos porcentuales “en cualquier momento”, siempre que cuente con el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Así, desde el 1 de abril de 2024, la tarifa es del 15%.