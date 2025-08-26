El Servicio de Rentas Internas (SRI) identificó un esquema irregular aplicado por miles de contribuyentes que intentaron evadir multas por declaraciones tardías del impuesto al valor agregado (IVA), informó la entidad este 26 de agosto de 2025.

Según el SRI, entre enero y mayo de 2025, más de 93 000 contribuyentes presentaron declaraciones con ventas ficticias, registrando ingresos mínimos entre 1 centavo y 1 dólar, pese a no tener actividad económica real.

Pérdidas para el Estado por evadir multas de IVA del SRI

Damián Larco, director general del SRI, informó que esta práctica irregular generó un perjuicio aproximado de 3 millones de dólares al Estado.

Gracias al sistema de facturación electrónica, la entidad verificó que los ingresos reportados no existieron. En consecuencia, los contribuyentes deben pagar las multas correspondientes por la presentación tardía de sus formularios, agregó.

SRI, otificaciones y sanciones por evadir multas del IVA

Asimismo, señaló que el SRI notificó a las personas involucradas para que realicen declaraciones sustitutivas y cancelen la multa respectiva de manera inmediata.

Si incumplen con este requerimiento, la entidad iniciará procesos sancionatorios con recargos adicionales, de acuerdo con la normativa vigente, señaló.

Riesgos de seguir consejos irregulares

La Administración Tributaria advirtió que asesores y tramitadores ofrecen consejos indebidos para aparentar un “ahorro” en multas, pero en realidad exponen a los contribuyentes a mayores sanciones.

Declarar ingresos falsos constituye una infracción que puede derivar en responsabilidades tributarias más severas.

Recordatorio sobre el marco legal

El SRI recordó a los contribuyentes que presentar declaraciones tardías implica multas que oscilan entre 30 y 1 000 dólares.

Además, agregó que estas prácticas ilegales generan riesgos adicionales para quienes confían en asesorías irresponsables y que los controles de la institución son permanentes para garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El SRI exhortó a los contribuyentes a buscar asesoría profesional confiable y a no dejarse influenciar por prácticas fraudulentas. Además, ratificó su compromiso de combatir el fraude y la evasión fiscal para proteger los recursos públicos y fortalecer la cultura tributaria en el país.

