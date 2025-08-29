Las devoluciones a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA comenzaron este viernes 29 de agosto de 2025, más de un mes después de que la entidad entrara en liquidación forzosa por resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

Decenas de socios llegaron desde horas de la mañana de este viernes a las oficinas de las entidades encargadas de la devolución para retirar sus dineros.

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede) anunció que cerca de 70 000 socios podrán acceder al pago de su seguro de depósitos, que cubre hasta 32 000 dólares por cliente.

Modalidades y requisitos para devolución de depósitos a socios de la Cooperativa CREA

Los beneficiarios deberán presentar únicamente su cédula de identidad vigente y una copia legible. No se requieren intermediarios ni trámites adicionales. El pago será inmediato y gratuito.

Los depositantes podrán elegir entre diferentes modalidades: efectivo, transferencia bancaria, cheque de gerencia o la apertura de una nueva cuenta en la entidad pagadora.

Fechas y lugares de pago a socios de Cooperativa CREA

Los pagos se iniciaron a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, en Azuay. En el resto del país se realizarán mediante BanEcuador.

Para garantizar un proceso ordenado, el cronograma se cumplirá según el último dígito de la cédula de identidad. Desde el 12 de septiembre ya no habrá restricción de dígitos.

Cronograma de pago a socios de CREA:

Procesos acelerados

La Cosede destacó que, tras la liquidación forzosa dispuesta el 22 de agosto por la SEPS, se redujeron los plazos habituales. El liquidador entregó la base de datos de beneficiarios el 26 de agosto y al día siguiente se emitió la resolución de pago. Esto permitió que el proceso comience en apenas tres días, cuando normalmente tarda 20.

Llamado a la ciudadanía

La entidad recordó que los únicos agentes autorizados para realizar los pagos son la Cooperativa Jardín Azuayo y BanEcuador. Recomendó a los depositantes verificar si son beneficiarios en la página oficial www.cosede.gob.ec o en las redes sociales institucionales.

En el caso de los socios con depósitos mayores a 32 000 dólares, la SEPS informó que fueron transferidos a otras cooperativas en días pasados. En total, 2 000 socios fueron incluidos en ese proceso.

