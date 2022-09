Un seminario trata la equidad y empoderamiento de las mujeres en Ecuador

Los emprendimientos de mujeres fueron el eje central del seminario realizado en Guayaquil. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Blanca Moncada. Redactora (I)

Tareas pendientes y retos de igualdad de género se analizan este jueves 8 de septiembre de 2022 en el Seminario mujeres emprendedoras y valores corporativos de Estados Unidos. El evento lo organiza el Consulado General de EE.UU., en un hotel del norte de Guayaquil.

La cita tiene análisis por temáticas. El primer tema que se revisa es Inclusión y diversidad, donde Martha Paredes, directora ejecutiva de Clorox; Gina Castagneto, CEO McDonalds; y María Avelina Mogollón, gerente de Investigación MARS Ecuador, abordan los retos de la inclusión de las mujeres.

Las liderezas y empresarias reconocieron que aún está muy acentuada la diferencia de salario entre hombres y mujeres. Enfatizaron la urgencia de matizar esa situación.

"Las empresas más grandes están inmersas en este escenario. Las mujeres han sido las más vulneradas en cuestión de salarios, pero se ha demostrado que es posible", dijo Castagneto. La ejecutiva resaltó que la franquicia ha logrado una paridad del 50% mujeres en la nómina.

El cómo lograrlo está en la ruta de aplicar políticas empresariales de paridad, expuso Avelina. Mientras que Paredes invitó a los empresarios a entender un poco más e identificar los sesgos que se aplican en las compañías.

Monica Catagua, autora del best seller 'Bajo el árbol de beldaco' y una de las emprendedoras asistentes, contó que empezó a trabajar a los 17 años y ahora tiene un negocio de encebollado. Confesó haber tenido experiencia de rechazo laboral por su edad, 40 años, y que por ese factor tampoco pudo conseguir prácticas fácilmente. "Fui más allá y no dejé que los obstáculos me venzan", dijo. La ponencia fue moderada por Jazmín Quiñonez, líder comunitaria y emprendedora.

Brian Quigley, cónsul General de Estados Unidos, asistió al inicio de la jornada, que incluyó otros dos paneles: uno de Confianza y calidad de la marca, moderado por Edith Villavicencio, de DHL; y Yael Czarninski, de Olive Garden, Carl's Jr, iHop y Chilli's, que fue moderado por Silvia Tumbaco, líder de AWE Costa y emprendedora.

Otra de las charlas fue de Comunidad, con María Eugenia Castro, de la Fundación Dale (DOLE), y Carolyn Engel, de Fundación Aliados, que moderó Sara Lozano, líder comunitaria indígena YLAI.