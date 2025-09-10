La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador (Fenacaptur) manifestó su respaldo a la consulta popular planteada por el Gobierno Nacional, que incluye una pregunta sobre la contratación laboral por horas en el sector turístico en Ecuador. La Corte Constitucional ya dio un dictamen favorable, lo que permite su trámite mediante enmienda constitucional.

Según Fenacaptur, esta medida permitiría a los operadores turísticos contratar más personal para cubrir la demanda variable que generan los visitantes en feriados, puentes y temporadas altas. “El trabajo por horas ofrece la oportunidad de que más ecuatorianos tengan ingresos que hoy no obtienen por la rigidez del Código de Trabajo”, indicó la organización en un comunicado, con fecha de 9 de septiembre de 2025.

El reto del empleo en Ecuador y el trabajo por horas en el sector turístico

La federación recordó que siete de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar no tienen empleo formal. Ante esta realidad, el gremio considera necesario generar alternativas que faciliten nuevas contrataciones.

El trabajo por horas, subraya el comunicado, no reemplazaría a los contratos tradicionales, sino que se sumaría como una opción para quienes buscan ingresos adicionales o no logran acceder a empleos formales. “La situación actual no puede sostenerse, y esta figura es una herramienta para mejorar la calidad de vida de miles de familias”, recalcó Fenacaptur.

Llamado a la ciudadanía

La decisión final recaerá en los votantes durante la consulta popular. Por ello, Fenacaptur hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre la importancia de contar con más fuentes de trabajo en un país que atraviesa serias dificultades laborales.

El gremio añadió que, en la práctica, muchos negocios turísticos no contratan más personal para los días de alta demanda debido a la inflexibilidad del marco laboral vigente. Esto, señalan, limita la capacidad de ofrecer un mejor servicio a los turistas y frena el crecimiento del sector.

Posición del sector turístico

El presidente de Fenacaptur, Holbach Muñetón, enfatizó que la federación está dispuesta a explicar los sustentos técnicos de su posición y a dialogar con los diferentes sectores de la sociedad. “El turismo necesita flexibilidad laboral para atender a sus clientes de manera adecuada y, al mismo tiempo, abrir oportunidades para quienes buscan empleo”, afirmó.

La consulta popular será el escenario en el que los ecuatorianos decidirán si el país incorpora o no esta modalidad de contratación. Para Fenacaptur, el trabajo por horas es una opción concreta para dinamizar el turismo y mejorar el acceso al empleo formal, finalizó.

Enlace Externo: Empleo en Ecuador INEC

