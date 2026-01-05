Sector privado se perfila como actor clave para sostener sistema eléctrico del Ecuador

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró este 5 de enero de 2026 que el sector eléctrico ecuatoriano avanza con una planificación estratégica orientada a fortalecer la generación, transmisión y distribución de energía. Según indicó, la política pública del Gobierno de Daniel Noboa apunta a garantizar un servicio eléctrico de calidad y confiable para la ciudadanía con impulso de la inversión privada.

Más noticias

Aporte privado y nuevas energías renovables para el sistema eléctrico de Ecuador

Manzano subrayó que la participación del sector privado resulta determinante para ampliar la oferta energética del país. Precisó que, a la fecha, se encuentran en trámite 970 megavatios (MW) de energías renovables no convencionales. Esta nueva capacidad se incorporará al sistema nacional entre 2027 y 2028 y permitirá diversificar la matriz energética y reducir riesgos de desabastecimiento.

Proyectos previstos para 2026 para el sistema eléctrico de Ecuador

La ministra informó que durante 2026 se adjudicarán, mediante procesos públicos de selección, varios proyectos estratégicos. Entre ellos constan un proyecto de ciclo combinado a gas natural de 400 MW, el proyecto fotovoltaico Santa Elena de 200 MW y el proyecto fotovoltaico Zapotillo, con una capacidad de 1 500 MW. Reconoció que estos procesos toman tiempo, aunque aseguró que el Ejecutivo trabaja para acelerar su ejecución.

Lea también: Ecuador se plantea un plazo para contar con su primer reactor nuclear

Generación térmica y seguridad del suministro

Además, señaló que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) impulsa el proyecto termoeléctrico de ciclo combinado de 340 MW, con una inversión aproximada de 392 millones de dólares. Esta central, que utilizará gas natural y vapor, aportará energía firme al sistema en un plazo estimado de 24 meses.

A esta oferta se suma Termogas Machala, que ya se encuentra operativa con una generación de 80 MW, señaló Manzano. Y añadió que Petroecuador garantiza el suministro de gas natural y diésel para esta central.

Además, anunció que el abastecimiento de gas natural se triplicará, lo que permitirá elevar la generación hasta 230 MW en 2027, dijo, aunque no dio más detalles del incremento.

Repotenciación y energías limpias

Asimismo, señaló que el proyecto Minas de Huascachaca también será repotenciado. Actualmente, aporta 50 MW y sumará 50 MW solares, 30 MW eólicos y 10 MW para almacenar esta energía. La ampliación cuenta con estudios definitivos y contempla una inversión total de 85 millones de dólares.

Información externa: MAE

Te recomendamos