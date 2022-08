Sector energético, con nuevas políticas

Las políticas buscan la expansión y la diversificación de la matriz de generación eléctrica. Foto: Ministerio de Energía

Diana Serrano (I)

El Ministerio de Energía y Minas emitió las políticas públicas del sector energético, el pasado junio de 2022. Estas están enfocadas en mejoras en el servicio público de energía eléctrica, alumbrado público, carga de vehículos energéticos, entre otros.

En octubre de 2021, el Gobierno expidió el Decreto Ejecutivo Nro. 238, en donde se daba un plazo de tres meses para la elaboración de dichas políticas, que se presentaron más de siete meses después.

Según la cartera de Estado, el trabajo de formulación de la política pública fue participativo, transparente y articulado con diversas entidades. Entre ellas el Comité Nacional de Eficiencia Energética (CNEE), integrado por autoridades de diversos ministerios. También participaron municipios, la academia y el sector privado.

El ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, aprobó la propuesta y expidió la política pública, que es aplicable en el ámbito nacional, intersectorial e interinstitucional. En ella se estableció, como objetivo principal, alcanzar la optimización en el uso y consumo energético en los diversos sectores.

Las políticas se centran en cinco ejes

Las políticas del sector energético tienen cinco ejes: de seguridad y calidad para el abastecimiento, de demanda y consumo de energía eléctrica, de eficiencia energética, de ambiente y social y un eje institucional. Cada uno de ellos tiene objetivos, políticas y lineamientos.

Entre las principales están la expansión y la diversificación de la matriz de generación eléctrica. Para ello, se busca contar con proyectos de estudio y ejecución de la iniciativa privada. También se plantea fomentar la inversión privada, para el desarrollo de actividades de la distribución y comercialización de energía eléctrica.

Otro lineamiento es determinar los proyectos de distribución para abastecer la demanda eléctrica de los nuevos usuarios. Se considera la energización rural, zonas aisladas y fronterizas para lograr la cobertura universal del servicio público de energía eléctrica.

Además, se plantea regular y controlar que los recursos económicos provenientes del superávit y utilidades de las empresas. Estos se destinarán a proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia de los proyectos. En este ámbito, también se establece que los costos del servicio de energía vayan acorde a los principios de solidaridad, equidad, cobertura de costos, entre otros.

En cuanto a la carga de vehículos eléctricos, las políticas se centran en impulsar las estrategias que permitan viabilizar técnica, económica y legalmente, la implementación del servicio de carga a escala nacional.

El sector energético requiere un plan maestro, dice experto

Para Ricardo Buitrón, experto en temas energéticos, las políticas públicas emitidas "no dan respuesta al decreto presidencial", ya que los lineamientos son generales para atender las necesidades. El experto indicó que no se han logrado concretar disposiciones planteadas desde octubre del año pasado. Por ejemplo, "es necesario que se defina los precios preferentes para energías renovables no convencionales", dijo.

Además, Buitrón explicó que el Gobierno debe trabajar en un Plan Maestro de Electrificación actual, ya que se está utilizando el del 2018. "Los lineamientos de las políticas públicas deben plantearse en un plan con proyectos y acciones concretas", enfatizó.