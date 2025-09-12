El Ministerio de Economía y Finanzas informó este viernes 12 de septiembre sobre el aumento del crédito productivo, como “fruto del dinamismo económico” en Ecuador.

La Cartera de Estado señala que el direccionamiento de recursos hacia la actividad productiva ha crecido en el país como resultado de la credibilidad y confianza que da el manejo económico impulsado por el Gobierno Nacional.

Además, informó que el crédito productivo, otorgado por la banca privada en agosto de 2025, creció en 15,7% en comparación con el mismo mes de 2024.

En un comunicado, el Ministerio señaló que la ministra de Economía, Sariha Moya, destacó que los productores están accediendo a financiamiento y esto les permite adquirir maquinaria, innovar, diversificar su producción y llegar a mercados internacionales

El Gobierno también destacó el impulso, desde el ámbito financiero, al trabajo de los pequeños y medianos productores, sobre todo con los agricultores.

El sector agrícola refleja mayor dinamismo económico

Por medio de BanEcuador, ha otorgado créditos que suman en total una cantidad por 416 millones de dólares entregados desde enero hasta agosto de 2025. Esto representa un 33% más que lo que se entregó en el mismo período de 2024, que fue de 313 millones de dólares.

Además, se informó que el número de operaciones, para esta colocación, creció de 54 228 (de enero-agosto 2024) a 83 559 (enero-agosto 2025), lo que representa un aumento del 54%.

De ese modo, afirma Economía, uno de los sectores que más dinamismo ha mostrado es el agrícola, el cual registra un crecimiento récord de su actividad en un 17,5%.

También aclara que las importaciones de bienes de capital del sector agrícola han crecido un 30% de enero a julio de 2025, con relación al mismo período de 2024, alcanzando un saldo de 117 millones de dólares.

