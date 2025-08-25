La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, informó este lunes 25 de agosto de 2025 que Ecuador y Brasil acordaron restablecer los vuelos directos entre Quito y Sao Paulo a partir de 2026. Este anuncio se da tras la visita oficial del presidente Daniel Noboa a Brasil, la primera de un mandatario ecuatoriano en 18 años.
Más noticias
Jaramillo explicó que la reapertura de esta ruta busca impulsar el turismo y ampliar las oportunidades de inversión entre ambos países. Destacó que la visita presidencial generó resultados concretos también en áreas como tecnología, educación y agricultura.
Reunión con la aerolínea brasileña
Durante la agenda en Brasil, el presidente Noboa se reunió con Celso Guimarães Ferrer, presidente y director ejecutivo de la aerolínea brasileña que vendrá a Quito. La aerolínea brasileña ratificó su disposición para retomar la operación de la ruta que estuvo vigente entre 2018 y 2020.
Jaramillo indicó que, en paralelo, se abrieron espacios para fortalecer las exportaciones ecuatorianas. Confirmó que ya se concretó el ingreso de banano deshidratado y que avanzan las gestiones para incluir el banano fresco y productos como el camarón.
Lula da Silva recibió a Daniel Noboa en Planalto
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió a la delegación ecuatoriana en el Palacio de Planalto. El encuentro marcó el inicio de una serie de conversaciones enfocadas en reforzar los vínculos políticos, comerciales y de cooperación bilateral.
En este marco, ambos gobiernos resaltaron que la recuperación de la conectividad aérea simboliza un paso hacia la integración regional y la dinamización de los intercambios económicos y culturales.
Te recomendamos