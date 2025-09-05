El Servicio de Rentas Internas (SRI) iniciará procesos de notificación directa a los contribuyentes con deudas pendientes por el Impuesto Anual a la Propiedad de Vehículos Motorizados en Ecuador. Quienes se pongan al día podrán acceder a remisión de intereses y multas.

Más noticias

La entidad detectó a más de 36 000 vehículos motorizados, pertenecientes a 11 000 contribuyentes, que mantienen deudas por este impuesto a los vehículos desde 2021.

El monto pendiente por cobrar asciende a aproximadamente 8 millones de dólares, informó el director general del SRI, Damián Larco.

El SRI dará opciones en deudas de impuestos ligados a la matrícula de vehículos

Este tributo se calcula en función del avalúo registrado en la base de datos del SRI y forma parte del pago total de la matrícula vehicular.

El cumplimiento de esta obligación es indispensable para poder matricular el automotor, junto con el pago de tasas establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el seguro Público para Pago de Accidentes de Tránsito (Sppat) y la tasa de la Junta de Beneficencia, cuando corresponda.

Oportunidad para regularizar el pago de deudas por impuestos de vehículos en el SRI

Larco recordó que, gracias a la Ley Orgánica de Integridad Pública, los contribuyentes pueden acogerse a la remisión de intereses y multas por el incumplimiento del pago de este impuesto.

Esta medida ofrece una oportunidad única para ponerse al día sin recargos adicionales y evitar procesos de cobro coactivo, señaló.

Casos especiales a regularizar

El SRI aclaró que quienes ya no sean propietarios de los vehículos registrados a su nombre deben actualizar la información. Para ello se establecieron los siguientes procedimientos:

Transferencia de dominio: si el vehículo fue vendido, el contribuyente debe registrar la transferencia en un centro de atención del SRI.

Vehículos robados, siniestrados o chatarrizados: el trámite debe realizarse ante la ANT para regularizar la información en el sistema.

Consulta en línea

Los valores pendientes se pueden consultar en el portal SRI en Línea ingresando el número de placa o chasis del vehículo. Desde allí, los contribuyentes pueden verificar su estado y realizar los pagos correspondientes.

El SRI anunció que iniciará procesos de notificación directa a los contribuyentes con obligaciones vencidas, como parte de las acciones para fortalecer la cultura tributaria y garantizar el cumplimiento fiscal en el país.

Información externa: SRI

Te recomendamos