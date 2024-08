En los últimos días hay un intenso debate en el sector automotor por la intención estatal de aprobar un cambio arancelario para ciertos autos híbridos en Ecuador.

Más temas

La decisión final sobre esta reforma está en el seno del pleno del Comité de Comercio Exterior (Comex). Este organismo está integrado por los titulares o delegados de cuatro ministerios: Producción, Economía, Agricultura y Relaciones Exteriores más la Secretaría de Planificación.

El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, adelantó en una entrevista radial que los “verdaderos híbridos son enchufables”. Es decir, el auto también se mueve con electricidad.

Sobre los otros modelos que usan combustible y tienen un mecanismo interno que almacena energía eléctrica con la movilidad dijo que “no están incentivados en otro país del mundo que no sea Ecuador”.

La definición de autos híbridos

Un vehículo híbrido es el que usa dos tipos de motores para propulsarse: Uno a combustión y otro eléctrico. La energía para el motor a combustión viene del tanque de combustible (gasolina o diésel) o de la energía eléctrica almacenada en una batería.

Actualmente, la norma técnica INEN 2656 establece que un vehículo híbrido es un “vehículo equipado con un sistema de propulsión que combina un motor de combustión interna con un motor eléctrico, permitiendo que el vehículo funcione con ambos motores de manera simultánea o alternada”.

Para la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) con esta norma ya se “armoniza categorías y definiciones de vehículos por sus sistemas de propulsión”.

A través de un comunicado, el organismo enfatizó que si fuera necesario actualizarla y segmentar determinados tipos de vehículos existe un comité técnico y un proceso de consulta pública para hacerlo.

Sin embargo, David Molina, titular de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae) considera que si bien esta definición no especifica clasificaciones, la autoridad regulatoria no tiene impedimento para fijar regímenes arancelarios a través de subclasificaciones. Esta normativa, según explicó, se establece para efectos de calidad y homologación de los vehículos.

Por su parte, el Gobierno se muestra más inclinado en favorecer la electrificación de la movilidad. Pero el cambio aún está en análisis en el Comex.

La clasificación de los autos híbridos

El 17 de julio del 2024, la Cinae envió una carta de cuatro páginas a los ministros miembros del Comex, en la que muestran el respaldo a clasificar de mejor manera a los autos híbridos con el fin de que se enfoquen los incentivos arancelarios para los vehículos que efectivamente bajan el consumo de gasolinas.

Para esta Cámara, bajo el paraguas de “híbrido” se introdujeron al mercado tecnologías que tampoco aportan a la disminución de las emisiones contaminantes al ambiente. Y especifica sus diferencias:

Vehículos híbridos suaves o micro híbridos. (Mild hybrid). El motor eléctrico en estas unidades es de poca potencia, por lo que no puede moverlo por sí solo. La batería es de poca capacidad. Pueden funcionar a 12 V o a 48 V. por lo tanto la energía que almacena es limitada.

Vehículos full híbridos. Su motor eléctrico tiene la misma o mayor potencia que el motor a gasolina. Es decir mueve al vehículo por sí solo. La batería es de gran capacidad. Funciona de 180 a 400 V para poder transmitir la potencia necesaria al motor.

Vehículos híbridos enchufables (PHEV). A diferencia de los Full Híbridos, la batería es de mayor capacidad y se usan solo con el motor eléctrico, desde 40 a 200 Km. (dependiendo del tamaño de la batería). Si se considera que en Ecuador el kilometraje promedio al día es de 20 Km dentro de la ciudad-según la Cinae- se puede circular solo con motor eléctrico.

Vehículos híbridos de rango extendido (REEV) o híbrido en serie. Poseen dos motores: eléctrico y a gasolina. El vehículo se propulsa solo con motor eléctrico y el de gasolina sirve para cargar la batería.

Impacto fiscal superior a 120 millones de dólares, según la Cinae

Frente a estas diferencias tecnológicas entre los híbridos, la Cinae enfatiza en su carta que la actual normativa entrega los mismos beneficios sin distinción.

“Esto ha originado que cerca del 90% de vehículos híbridos que se comercializan en Ecuador sean los denominados “híbridos suaves” “microhíbridos” o “mild hybrid”.

Además de esto-se agrega el documento- que se acumula un “alto sacrificio fiscal” que supera los 120 millones de dólares anuales. Esto si se considera la exoneración de aranceles e Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), lo cual también impacta en la recaudación de IVA.

Las marcas libres de este cambio arancelario

Mientras las autoridades aclaran estas diferencias y definen la reforma arancelaria, los consumidores interesados en adquirir un híbrido deben saber que los vehículos ensamblados en la Unión Europea (UE) o China están libres del cambio arancelario en debate.

Ecuador firmó un acuerdo comercial con la UE, que incluyó la desgravación de aranceles gradual para autos por siete años. En los híbridos se aplica a los de cilindraje de hasta 2 000 centímetros cúbicos (cc).

A partir de enero de este 2024, los autos europeos no pagan aranceles, aunque no están exentos del pago de una serie de impuestos. Al final esto genera descontento entre los consumidores, pues no se traduce en una reducción significativa de precios.

Entre el 2018 y agosto 2024, la Aeade registra 34 965 autos híbridos vendidos, provenientes de 10 países y de los miembros de la UE. Esto significa que por año se venden más de 5 000 vehículos en el país.

En el grupo de marcas que cuentan con autos ensamblados en la UE están: Toyota, Mercedes Benz, Audi, BMW, Maserati, Porsche, Volvo, Citroën y Mini.

Respecto a los autos chinos, el acuerdo comercial fija un proceso de desgravación de al menos 15 años, a partir de este 1 de mayo del 2024. Hasta esta fecha solo los híbridos que tienen motores de cilindraje de hasta 2 000 cc entraron con cero arancel.

En este caso están las marcas: Cherry, GWM, Geely, Dongfeng, BYD. De estas, la líder en ventas es Cherry.