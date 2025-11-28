La Asamblea Nacional sesionará este sábado 29 de noviembre de 2025, a las 13:00, para debatir la Proforma del Presupuesto General del Estado 2026 y la Programación Cuatrianual 2026-2029. La convocatoria corresponde a la Sesión 55 del Pleno.

Informe recomienda aprobar la Proforma 2026

La Comisión de Régimen Económico remitió al Pleno el informe no vinculante. El documento recomienda aprobar la Proforma 2026, al señalar que cumple la Constitución y la ley, y que se ajusta a parámetros macroeconómicos debidamente justificados.

La elaboración del informe incluyó las comparecencias de 17 actores, entre ellos 14 delegados del Ejecutivo. En esas intervenciones se ampliaron los datos requeridos por los comisionados y se detallaron los fundamentos técnicos del proyecto presupuestario.

Presupuesto asciende a 46 225,57 millones de dólares

La Proforma 2026 proyecta un total de 46 225,57 millones de dólares. Sus principales supuestos macroeconómicos incluyen una inflación promedio anual del 3,2 %, una producción fiscalizada de petróleo de 165,50 millones de barriles y un precio de exportación del crudo estimado en 53,50 de dólares por barril.

El Plan Anual de Inversiones (PAI) contempla 377 proyectos distribuidos en cinco ejes:

Social: 1 001,84 millones de dólares.

Económico, productivo y empleo: 156,94 millones de dólares.

Ambiente, agua, energía y conectividad: 671,19 millones de dólares.

Institucional: 298,42 millones de dólares.

Riesgos: 53,09 millones de dólares.

Recomendaciones para el uso de ingresos adicionales

El informe sugiere que los ingresos adicionales del ejercicio fiscal 2026 se asignen prioritariamente al gasto social, con énfasis en salud, educación y protección social. También plantea garantizar las obligaciones constitucionales y legales vinculadas al sistema de seguridad social.

Además, recomienda al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas implementar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan detectar brechas financieras y necesidades emergentes, especialmente en instituciones de educación superior con cambios en su asignación.

Moción para observar la Proforma no prosperó

Antes de remitir el informe al Pleno, la Comisión tramitó una moción de la legisladora Mónica Alemán para modificar una de las recomendaciones e incluir una observación a la Proforma. La propuesta obtuvo cuatro votos a favor y seis abstenciones, por lo que fue archivada.

Información externa: Asamblea Nacional

