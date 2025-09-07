La Asamblea Nacional aprobó, con mayoría oficialista, la Proforma 2025 este jueves 4 de septiembre de 2025. El presupuesto alcanza los 40 961 millones de dólares, un incremento del 15,27% respecto a la proforma de 2024. El Gobierno sostiene que esta proforma refuerza la inversión social y estratégica en salud, educación, seguridad y protección social. Mientras expertos advierten sobre ingresos ficticios, mayor déficit y riesgo fiscal en Ecuador.

Déficit en aumento en la Proforma 2025 de Ecuador

Pese al incremento en el gasto, que suman 33 065 millones de dólares, los ingresos proyectados alcanzan apenas 27 439 millones de dólares.

Esto genera un déficit global de 5 625 millones, equivalente al 4,36% del PIB. El hueco fiscal revela que el gasto continúa creciendo más rápido que la capacidad de recaudación.

Financiamiento externo e interno

Para cubrir el déficit, el Estado recurrirá a financiamiento público, es decir a deuda interna y externa, por 11 441 millones de dólares.

De este monto, 5 041 millones provendrán de créditos con organismos internacionales y bancos, mientras que 6 399 millones se levantarán con emisiones internas de bonos.

Expertos cuestionan la Proforma 2025:

Ingresos cuestionables y déficit creciente, según Jaime Carrera

Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, sostiene que el aumento de déficit fiscal de 2025, proyectado en 5 625 millones de dólares, una cifra superior a los 3 107 millones de dólares registrados en 2024, refleja la fragilidad de las finanzas públicas y la falta de rigor en la planificación del presupuesto.

El economista advierte que el cálculo del déficit se sustenta en ingresos sobreestimados, entre ellos 3 986 millones de dólares por licitaciones petroleras y 750 millones de dólares por la concesión del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Carrera sostiene que estos montos no se concretarán en los plazos previstos, lo que ampliará la brecha fiscal.

Además, señala que el gasto público crece en más de 7 800 millones de dólares, presionando aún más las cuentas estatales.

El experto también cuestiona la estrategia de financiamiento, que depende de deuda interna y externa, así como de supuestos saldos disponibles. Pese a ello, las cuentas no cuadran y persiste una brecha de 133 millones de dólares. Para Carrera, este escenario pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y se aleja de las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevén un déficit menor en 2025 y un superávit en 2028.

Juan Carlos Salvador: Proforma 2025 refleja riesgos por ingresos no permanentes

Asimismo, para Juan Carlos Salvador, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, el abultado déficit fiscal de la proforma aprobada por la Asamblea refleja un fuerte desequilibrio en las cuentas públicas.

Entre los cambios relevantes, resaltó la reducción de subsidios a combustibles y el aumento de más de 400 millones de dólares en gasto social, además de la recuperación del plan de inversión pública, con prioridad en proyectos agrícolas, viales y de equipamiento.

El economista consideró que la estimación de crecimiento del 2,8% puede quedarse corta, ya que la actividad económica muestra señales de mayor dinamismo, lo que favorecería la recaudación tributaria, en especial del IVA.

Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de los ingresos no permanentes, que ascienden a más de 5 000 millones y que históricamente no se han materializado, como la venta del Banco del Pacífico o los recursos esperados de Campo Sacha y otros.

Otro punto crítico es la dependencia del financiamiento vía deuda, en su mayoría interna, lo que genera un endeudamiento neto. Además, persisten los problemas de baja ejecución presupuestaria en entidades clave, pese a que recibieron más recursos. En contraste, Salvador valoró el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social y el aumento de transferencias a universidades y gobiernos locales, aunque advirtió que los municipios reclaman deudas superiores a 600 millones de dólares.

Información externa: Proforma 2025

