Problemas para acceder a subsidios en el IESS

Diana Serrano y Priscilla Alvarado (I)

Asegurados del Seguro Social en jornada reducida denuncian problemas para acceder a beneficios de atención médica y pagos de subsidios de salud y maternidad.

La jornada reducida se introdujo en la Ley de Apoyo Humanitario, vigente desde junio del año pasado. Esta modalidad fue propuesta por el Ejecutivo para evitar el despido masivo de trabajadores y dar opciones a los empleadores para reducir costos en sueldos.

En los primeros meses de la aplicación de la medida, según cuentan afiliados y empresas afectadas, no tuvieron ningún inconveniente con el acceso a subsidios por enfermedad y maternidad en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Pero desde inicios de este año comenzaron a ­registrar problemas.

Sofía (no quiso dar su apellido) sufre la angustia de no recibir el subsidio por enfermedad. Esta afiliada -que está en jornada reducida desde agosto del 2020- fue diagnosticada en mayo de este año con una enfermedad hematológica.

Esa condición exigió reposo médico desde ese mes, pero hasta ahora no ha recibido ningún pago del subsidio.

“En el IESS me dijeron que no aplico para recibir el subsidio por enfermedad, porque tengo menos de seis meses de aportes, pero yo estoy afiliada desde hace más de 10 años en la misma empresa”.

“Por suerte sí me atienden en el Seguro, pero no me dan todas las medicinas”, contó.

Por ahora ella ha cubierto los gastos, que son “bastante altos”, con ayuda de su familia y algo de ahorros que tenía.

María Elisa, otra afiliada, también está en jornada reducida desde agosto del 2020 y desde enero de este año empezó a tener trabas con el pago del subsidio por enfermedad.

En ese mes, ella fue hospitalizada por 15 días por una urgencia con su embarazo. “No me habían pagado ninguno de los días que me internaron y cuando pregunté me dijeron que es por la reducción de jornada”.

A su esposo, quien hizo la consulta al ente, le dijeron en entonces que los bson solo para aquellos con jornada completa. Para este hogar, no contar con los ingresos del subsidio es una preocupación, ahora más que su salario fue reducido en USD 200 al mes y están a la espera de un bebé.

María Elisa y su esposo acudieron otra vez la semana pasada a una oficina del Seguro en Guayaquil, donde les dijeron que pidan a la empresa que le pase a jornada completa y así podrá acceder al subsidio de maternidad en octubre, cuando se prevé nazca el bebé.

En Confecciones Pazmiño Castillo trabajan 120 personas; de ellas, 90% está en jornada reducida. En julio, una de las colaboradoras que estaba con licencia de maternidad se quejó de que el IESS no le había pagado su subsidio, pese a que lleva trabajando seis años en la empresa. Ella contó que cuando acudió al Seguro a preguntar le indicaron que era debido a la jornada reducida.

Con esta alerta, la compañía, ubicada en Quito, halló que cuatro de sus trabajadores estaban impagos en sus subsidios por enfermedad y por maternidad. Tras varios reclamos, el IESS respondió a la firma que desde este mes se regularizará el pago de estos beneficios, dijo Gabriela Sánchez, trabajadora social de la firma.

Quejas como estas también se hallan en redes sociales. “El IESS aún no me realiza el desembolso por enfermedad desde hace tres meses. No sé a­dónde ir”, publicó en Facebook el internauta Peter Ramos.

El director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), Xavier Sisa, dice que incluso algunas empresas han tenido que pagar 4,42% de aporte adicional debido a que sus trabajadores en jornada reducida fueron considerados como “empleados a tiempo parcial”. Con ello, en total el aporte por salud llega al 9,94% por afiliado. Pero aún así, sus trabajadores no han podido acceder a la cobertura.

El IESS señaló que los aportes que se realizan en jornada reducida son exactamente iguales a las aportaciones normales que se hacen en jornada completa, y explicó que lo que permite acceder al derecho es el aporte de 9,94% por salud que deben hacer las empresas.

La entidad también aclaró que en jornada reducida “no hay ninguna afectación” al afiliado porque “la Ley de Seguridad Social garantiza la entrega de las asistencias médicas, farmacológicas y, de ser necesario, económicas”.

También explicó que la antigüedad del afiliado “no se ve afectada cuando el empleador reduce la jornada o realiza el retorno a tiempo completo”.

Pero el IESS admitió que se han registrado 150 casos con esas trabas (ver cuadro), aunque dijo que son puntuales y les está dando seguimiento para ver las causas del problema.

Según datos del ente, en el 2020 se registraron en promedio 1 066 certificados médicos solo por subsidios por enfermedad por día y se entregó un monto diario de USD 143 409. Este año, el promedio diario bajó a 635 certificados y el monto a USD 78 905.