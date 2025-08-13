Mediante el Decreto Ejecutivo 83, el presidente de la República, Daniel Noboa, eliminó el subsidio del que se beneficiaban las aerolíneas, lo cual causará el aumento de precios de los pasajes aéreos.

Decreto Ejecutivo 83 elimina subsidios al combustible de aviones

En el decreto, se elimina el descuento del 40% al que podían acceder las aerolíneas que operan, sobre todo en vuelos nacionales.

El combustible Jet A1 que usan los aviones se comercializa en los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil y delegados a municipios.

Entre ellas, están las terminales de Manta, Cuenca, Loja y Santa Rosa. Los más concurridos son el de Cuenca y el de Manta, que incluso recibe vuelos desde Panamá.

Según el Gobierno, la eliminación de este subsidio le representa un ingreso de 52 millones de dólares al año al Estado.

La Asociación de Representantes de las Líneas Aéreas en el Ecuador se reúnen para analizar cuáles serán las consecuencias de la eliminación.

Esta medida, la eliminación del subsidio, no afecta a los aeropuertos de Quito y Guayaquil debido a que estas terminales están concesionadas; sin embargo, los trayectos hacia las ciudades afectadas podrían verse afectadas de igual manera.

Decreto 83 también elevó el precio de los combustibles importados

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto 83, que modifica el cálculo del precio de los combustibles importados en Ecuador. Según el documento, desde este 12 de agosto de 2025, el precio de estos derivados de petróleo se calcula tomando como base el mercado internacional, ajustado por calidad y sumando costos de transporte, seguro, almacenamiento y distribución. Además, se añade un margen para la abastecedora.

El secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), Oswaldo Erazo, explicó que el Decreto Ejecutivo 83, emitido por el presidente Noboa el 11 de agosto de 2025, no libera el precio de las gasolinas extra y ecopaís.

Erazo señaló que el decreto mantiene el sistema de bandas, con ajustes mensuales, y conserva los subsidios. Actualmente, la gasolina extra recibe un subsidio de cuatro centavos por galón y la ecopaís de un centavo, según la tabla de Petroecuador. “El precio sigue regulado por el Estado, no se ha liberado”, afirmó.

