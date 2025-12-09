El precio del huevo vive una caída sin precedentes en Ecuador. Desde septiembre de 2025, la cubeta de 30 unidades bajó semana a semana hasta ubicarse por debajo de 2,50 dólares, una cifra que no se veía en años. La reducción se observa en mercados, tiendas y comercios informales de varias provincias.

Más noticias

Un excedente de aves presiona el precio del huevo en Ecuador

La baja responde a un escenario claro: la oferta supera ampliamente a la demanda. Para Luis Poaquiza, avicultor y coordinador del Clúster Avícola de Tungurahua, la explicación es directa. Existe un excedente de entre 2 y 3 millones de aves en el sistema productivo, lo que elevó la oferta y hundió los precios.

“Este fenómeno se observa desde hace dos meses. La producción aumentó tanto entre productores consolidados como entre nuevos emprendedores”, señaló. Poaquiza confirmó que el gremio ya registra pérdidas, porque producir una cubeta cuesta 2,40 dólares, mientras que el precio en granja del huevo grande cayó a 2,20 dólares. Hace pocos meses se vendía a 3,20 dólares.

El avicultor calcula una caída del 35% al 40%, la más fuerte que ha visto en 25 años de actividad.

Un mercado desajustado por falta de planificación

Poaquiza advierte que la sobreproducción se gestó meses atrás, cuando los productores incorporaron más aves entre marzo y mayo. “Una gallina tarda seis o siete meses en entrar en producción. Cuando la sobreoferta llega al mercado, ya no se puede revertir”, explicó.

Ecuador debería mantener entre 14 y 15 millones de ponedoras, pero actualmente opera con 16 a 17 millones, lo que incrementa la oferta entre un 10% y 15%.

El consumo per cápita también influye. Aunque creció de 150 a 190 huevos por persona al año en los últimos cuatro años, sigue por debajo de países como Colombia (260) y México (350). Para Poaquiza, aumentar la demanda es clave para evitar crisis recurrentes.

Expectativa de estabilización del precio del huevo en Ecuador

El sector no espera un rebote del precio en lo inmediato. Poaquiza prevé que la producción seguirá alta durante los primeros meses de 2026. “No aspiramos que suba, solo que se estabilice con más consumo”, dijo.

El gremio llama a una mayor planificación productiva para evitar quiebras entre pequeños y medianos productores.

Precio del huevo en las provincias

El Diario de Manabí reportó que la baja del precio del huevo ya se siente en Portoviejo. La comerciante Migdalia Macías señaló que el extragrande pasó de 4,50 dólares a 3,75 y el pequeño de 3,50 a 2,00 dólares, aunque en Manabí los ajustes avanzan más lento por costos de transporte y limitaciones de oferta.

Según el medio, el descenso también beneficia a panaderías como la de Robert Moreira, que ahora paga 2,60 dólares por cubeta y ahorra 90 centavos. Sin embargo, no todos perciben la reducción hasta ahora: en el restaurante Armónico, los precios siguen sin cambios, a la espera de futuros ajustes.

Producción de huevos en Ecuador

Según la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), el país produce más de 3 800 millones de huevos al año. Más de 10 millones de huevos diarios llegan a los hogares ecuatorianos.

El huevo es uno de los alimentos más completos y accesibles en Ecuador. Aporta proteínas de alta calidad, vitaminas A, D, E y B12, además de minerales como hierro y selenio. También contiene grasas saludables que favorecen la absorción de nutrientes. Para la mayoría de adultos sanos, consumir uno o dos huevos al día es seguro y suficiente para cubrir una parte importante de las necesidades proteicas.

Información externa: Conave

Te recomendamos