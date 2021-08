El Plan económico del Ejecutivo, con 4 ejes

Mónica Orozco y Diana Serrano (I)

La campaña masiva de vacunación fue la principal política para la reactivación productiva en los primeros 100 días de Gobierno que se cumplen el miércoles. Ahora, las prioridades se trasladarán al campo económico.

Hasta fin de año, las acciones principales serán cerrar el acuerdo para que la ayuda económica del Fondo Monetario Internacional (FMI) siga, enviar la reforma tributaria en septiembre y entregar créditos de la banca pública para pequeñas empresas de iniciativas ambientales y lideradas por mujeres y jóvenes.

Así lodice el ministro de Finanzas, Simón Cueva, quien sostiene que el plan económico para los próximos cuatro años tiene cuatro ejes. El primero, explicó, es alcanzar la estabilidad fiscal con equidad.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la Proforma 2021 no refleja esa intención de ajuste ni las ofertas de campaña del Gobierno, pues plantea demasiado gradualismo en el recorte de gastos que se financiarán con más recaudación tributaria desde los ciudadanos.

De hecho, la Proforma de este año es un 10% más alta frente al presupuesto ejecutado el 2020 y no incluye la oferta de eliminar el impuesto a la salida de divisas (ISD), en la proyección cuatrianual.

Según Finanzas, esto se debe a que la actual Proforma refleja ya una gran parte del año recorrido, “limitando la amplitud de cambios” que busca el Gobierno. Y dijo que incluyó rubros excepcionales como la entrega directa del IVA a los gobiernos locales y otros gastos por USD 900 millones, que “no se deberían repetir en años posteriores, mostrando que el esfuerzo estructural de austeridad es mayor”, precisó Cueva.

La meta es que el gasto total baje 4 puntos del PIB (unos USD 4 000 millones) en los próximos años, “confirmando una política de contención del gasto” y priorizando planes sociales como la desnutrición crónica infantil, bonos a los más vulnerables, salud y educación de calidad.

Sobre el ISD, Cueva dijo que esa promesa “será cumplida”, pero se aplicará “conforme el crecimiento económico y las restricciones fiscales se vayan levantando”. Este mes se anunció el retiro de este tributo para el sector de aerolíneas.

Un segundo eje será la promoción del empleo. Cueva señala que el plan económico busca un desarrollo económico sostenido, la única forma de crear empleo de calidad. Este eje se acompañará de una reforma laboral.

La Ley atenderá a 6 millones de personas que carecen de empleo formal, en especial mujeres y jóvenes, y existirá de forma paralela al Código del Trabajo que, en cambio, ampara a quien ya tiene un empleo formal. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dijo que el envío del texto le corresponde al Presidente, pero cree que puede ser remitido en este año a la Asamblea. El documento aún se está puliendo con asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Donoso adelantó que la nueva Ley reemplazará la jubilación patronal con un fondo que podrá ser cobrado por el obrero independientemente del sitio donde labore y respetará derechos como décimos, vacaciones y otros.

Y prevé cuatro tipos de contratos: indefinido, definido (o plazo fijo), por obra y eventual (sin recargo del 35%). Además, los artesanos podrán contratar hasta 50 trabajadores y no solo 20 como es hoy. Los cambios son para los nuevos contratos y no para los existentes, por lo que no se pierden derechos, explicó Donoso.

Un tercer eje del programa es “un ambicioso plan para desarrollar acuerdos comerciales”, como los que se impulsa con México y Estados Unidos. Dentro este aspecto, dijo Cueva, seguirá la reducción arancelaria a insumos y maquinarias para fortalecer la competitividad de la industria local, como la que ya se dio este mes para 667 productos.

Y como cuarto eje del plan está facilitar el emprendimiento y desmontar obstáculos para inversión responsable en áreas estratégicas como petróleo, minería, electricidad, puertos, aeropuertos, vías. Para ello, se creará un área específica.

Además, Finanzas explicó que ha insistido a la Asamblea sobre la necesidad de reformar la Ley de Empresas Públicas e impulsará una moderna ley de mercado de valores y el debate de “la situación y sostenibilidad de la seguridad social” para acordar “soluciones estructurales”. Los cambios legales requieren del apoyo de la Asamblea, donde no tiene mayoría el Gobierno. Donoso dijo que se buscan acuerdos.