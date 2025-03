La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional expresó este viernes 7 de marzo de 2025 su “profunda preocupación” por la supuesta negativa de Petroecuador y el Gobierno Nacional a entregar información sobre el proceso de concesión del Campo Sacha (Bloque 60), un activo petrolero clave de Ecuador.

Más noticias

Según la Comisión, el plazo de 10 días establecido por la ley para responder al pedido ya venció, lo que califica como “un grave incumplimiento a la transparencia”.

“El pasado 21 de febrero, la Comisión solicitó formalmente a la Gerencia General de Petroecuador información detallada sobre los informes técnicos, jurídicos y económicos que justifiquen la conveniencia y/o necesidad de ceder este campo a un tercero bajo cualquier título”, afirmó la delegación en comunicado oficial difundido por la Asamblea.

“Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta alguna”, añadió.

Ante esta supuesta falta de respuesta, el Legislativo dijo que las sospechas sobre posibles irregularidades se incrementan: “Pone en duda el compromiso del Gobierno con la defensa del interés nacional”, añadió el documento.

📢 Petroecuador se niega a entregar información a esta Comisión 📢



Pese a que ha concluido el plazo legal, la institución NO ha remitido la información referente a la concesión del Campo Sacha ⤵️ pic.twitter.com/suHhlqet5O — Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) March 7, 2025

Comisión advirtió que el proceso se llevará al CAL

La Comisión señaló que el acceso a esta información “no es una solicitud discrecional, sino una obligación legal del Ejecutivo y de las empresas públicas”. Por ello, advirtió que se continuará con el procedimiento normativo correspondiente para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tome medidas.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer los criterios técnicos detrás de una decisión que podría comprometer uno de los activos estratégicos más importantes del país”, concluyó el organismo de la Asamblea Nacional.

Hasta el cierre de esta nota, Petroecuador, o alguna otra institución del Estado, no se ha pronunciado sobre el reclamo de la Comisión.

Concesión del Campo Sacha

El 29 de febrero del 2025, el Gobierno de Ecuador adjudicó el Campo Sacha, el más productivo del país, al consorcio privado Sinopetrol, integrado por las empresas Petrolia Ecuador y Amodaimi Oil Company S. L., subsidiarias en ese orden de la canadiense New Stratus Energy y de la estatal china Sinopec.

La adjudicación tiene una promesa de inversión de 1 716 millones de dólares en 20 años y el pago inmediato de una prima de 1 500 millones de dólares, el Gobierno Nacional defiende la medida como un paso clave para fortalecer la economía del país.

El contrato aún no se ha firmado hasta este 7 de marzo de 2025. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa enfatizó que si la prima de 1 500 millones de dólares no se desembolsa hasta el 11 de marzo a las 21:00, el contrato no se firmará y se analizarán otras opciones.

Según el gerente de Petrolia, Ramiro Paéz, cumplir con este plazo no sería posible.

“Llegar al día martes o miércoles va a ser bastante difícil, no creo que podamos lograrlo, porque se requiere mucha documentación y aprobaciones de por medio”, dijo Páez a Ecuavisa.

“Recordemos que nuestro socio es Sinopec y, al ser una empresa estatal del gobierno chino, en una semana (no se alcanzaría)”, agregó.

Ubicación y producción del Campo Sacha

El Campo Sacha está ubicado en la provincia de Orellana, en el Oriente del Ecuador. Este campo petrolero produce, actualmente, un promedio 77 000 barriles diarios. Según datos de Petroecuador, es el campo petrolero más productivo del país.

Sacha tiene más de 50 años en producción y posee un crudo de grado API promedio de 24.9, cuenta con reservas estimadas en aproximadamente 350 millones de barriles de petróleo.