Petroecuador adjudicó las primeras ventas spot de petróleo de 2023

Mayra Pacheco (I)

La empresa pública Petroecuador adjudicó este 1 de febrero de 2023 las primeras ventas spot o inmediatas de petróleo de 2023. Estas operaciones generarán ingresos adicionales al Estado por USD 138,5 millones, según la petrolera estatal.

Las ventas spot permiten conocer cuándo está dispuesto a pagar el mercado por esta materia prima.

Petroecuador efectuó dos concursos públicos internacionales para exportar 1 080 000 barriles de crudo Oriente y 1 080 000 barriles de crudo Napo. Para estas licitaciones, la empresa petrolera invitó a 47 firmas calificadas para el proceso de crudo Oriente y a 46 para el de crudo Napo.Todas están en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional.

Las ocho ofertas presentadas

Para la exportación de crudo Oriente, la petrolera estatal recibió cinco ofertas. Las firmas que participaron fueron la Empresa Nacional Del Petróleo (ENAP), que propuso un diferencial por barril de USD -14,14.

Petrochina International Co. Ltd. planteó -11,15; Shell Western Supply and Trading Limited USD -8,08; Trafigura Pte. Ltd., USD -19,00; y Unipec America Inc., USD -8,29.

Para el crudo Napo, dos de las tres ofertas presentadas incluían un diferencial mayor debido a que se trata de un crudo más pesado.

Petrochina International Co. Ltd. presentó en su propuesta un diferencia de USD -17,15 por barril; Trafigura Pte. Ltd., de USD -18,95; y Unipec America Inc., de USD -15,90.

La apertura de estas ofertas contó con representantes de los representantes de Comercio Internacional, de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), Ministerio de Energía, y de las compañías participantes.

Las firmas seleccionadas

Luego de revisar las propuestas presentadas, Petroecuador adjudicó la exportación de crudo Oriente a la empresa Shell Western Supply and Trading Limited y la de crudo Napo a la empresa Unipec America Inc.

Ambas operaciones estarán regidas por el crudo marcador West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para fijar el precio del petrolero ecuatoriano.

Para este 2023, la empresa pública Petroecuador proyecta un saldo exportable aproximado de 111,5 millones de barriles de crudo. De esta cantidad, el 70% será entregado para cumplir con contratos vigentes y el 30% irá al mercado spot, vía licitaciones internacionales.

