El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) recordó a sus afiliados, jubilados y beneficiarios que deben actualizar sus datos personales. Este proceso es esencial para acceder a los trámites virtuales que ofrece la entidad, mire el paso a paso.

Actualizar datos personales en el IESS

Desde el IESS señalaron que no existe una fecha límite para realizar este procedimiento. La actualización de datos es un proceso continuo y lo pueden realizar en cualquier momento. Además, no interfiere en el pago de pensiones ni en la prestación de los servicios de salud.

Pasos para la actualización de datos de forma presencial

Para realizar la actualización de datos de forma presencial, los usuarios deben generar un turno de atención en línea. Para ello deben ingresar al portal www.iess.gob.ec. Luego deben seleccionar la opción “Turnos para atención ciudadana”. Completar los datos solicitados: número de cédula, correo electrónico y celular. Seleccionar el Centro de Atención Ciudadana (CAU) en la ciudad que quiere ser atendido. Escoger el horario disponible para la atención. Luego debe generar un turno en línea y acudir con su cédula al Centro de Atención Ciudadana (CAU) el día y hora señalada.

Esta modalidad está dirigida a quienes realizan la actualización por primera vez o requieren modificar información. Además, el sistema puede indicarle si debe acercarse personalmente a realizar el trámite.

Actualización de datos en línea

Los afiliados que ya hayan registrado su correo electrónico o hayan efectuado una actualización presencial previa registrando su huella dactilar, pueden realizar el trámite de forma virtual. El procedimiento es el siguiente:

Ingrese a www.iess.gob.ec.

Haga clic en ‘Afiliados’.

Seleccione la opción ‘Seguridad’ → ‘Actualización de Datos’.

Digite su cédula y clave personal personal.

Elija la sección ‘Información’ y luego ‘Actualización de datos’.

Ingrese los nuevos datos requeridos y verifique que sean correctos.

Recibirá un código de seguridad en su correo registrado.

Introduzca el código en la plataforma.

Marque el casillero de aceptación en el Acuerdo generado.

El sistema confirmará que los datos fueron actualizados correctamente.

Con la actualización vigente, los afiliados podrán ingresar sin inconvenientes a los trámites en línea del IESS. El proceso fortalece la seguridad digital de la institución y garantiza que la información de contacto sea confiable.

El IESS recordó que mantener datos actualizados es responsabilidad de cada usuario y una condición clave para acceder de manera ágil a los beneficios que otorga la seguridad social.

