Desde este miércoles 20 de agosto de 2025 rige en Ecuador la nueva normativa para envíos internacionales bajo el sistema 2×2. Según informó la Empresa Pública de Servicios Postales del Ecuador, únicamente estarán exentos de tributos los paquetes con un peso máximo de dos kilogramos y un valor igual o menor a dos dólares.

Declaración obligatoria para paquetes 2×2 de envíos internacionales en Ecuador

Los envíos que excedan las condiciones del sistema 2×2 deberán ser declarados y cumplir con el pago de tributos establecidos por la normativa vigente, es decir, 20 dólares por paquete.

Esto significa que la exoneración dejará de aplicarse para artículos de mayor valor o peso, los cuales pasarán al régimen regular de importación o el sistema 4×4, dependiendo de las condiciones del envío.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Mintel) coordinan junto con Servicios Postales del Ecuador las acciones para garantizar el cumplimiento de esta disposición.

La medida responde al Decreto Ejecutivo 82 y reforma el Reglamento de Facilitación Aduanera para el Comercio.

La categoría 4×4 se mantiene

Por su parte, la Senae aclaró que la modalidad 4×4 no ha cambiado y sigue vigente. Este régimen permite importar paquetes de hasta cuatro kilogramos y 400 dólares de valor con un arancel único de 20 dólares por paquete, aprobado desde junio de 2025.

La diferencia clave entre los dos sistemas es que aplica tanto a operadores postales públicos como privados o couriers, mientras que el 2×2 se limita al servicio postal público.

Reforma para el control de envíos internacionales 2×2 en Ecuador

El Gobierno señaló que estas disposiciones buscan ordenar las importaciones menores, proteger la producción nacional y fortalecer la seguridad logística. La nueva categoría 2×2, considerada como “básica”, se maneja bajo una normativa especial distinta a la de los envíos courier internacionales.

Enlace externo: Servicios Postales del Ecuador

