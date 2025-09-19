La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) de Ecuador autorizó la compra del 100 % de las acciones de la operadora Otecel, filial de la empresa española Telefónica, propietaria de Movistar y Tuenti, por parte de Millicom Spain (Tigo). La resolución se publicó el 18 de septiembre de 2025. Si usted es usuario de esta operadora, esto le interesa.

Usuarios: Tigo compra Movistar en Ecuador

El valor de la transacción asciende a 380 millones de dólares, sujeto a ajustes habituales y condiciones regulatorias. Con esta aprobación, la SCE concluyó que la operación no afecta la competencia en los mercados de servicios móviles, internet y portadores.

Desde Telefónica Ecuador aclararon que lo anunciado es solo uno de los pasos que exige la normativa ecuatoriana. La autorización de la SCE no significa que la compra ya se ha concretado.

Asimismo, desde la empresa explicaron que aún faltan procesos con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). Este organismo debe autorizar el cambio de accionista.

Concesión del espectro radioeléctrico

Además, la compra de las acciones está sujeta a la renovación de los contratos de concesión del espectro radioeléctrico, que el Estado ha postergado desde 2023. La última prórroga, la octava, concluye el 15 de octubre de 2025, está previsto que desde esa fecha se retome la renegociación.

Según la Proforma del Presupuesto General del Estado 2025, el Estado prevé recibir un monto de 460 millones de dólares por la concesión del espectro radioeléctrico, en la renovación de contratos de servicios de telefonía móvil a las operadoras Conecel (Claro) y Otecel (Movistar).

¿Qué pasa con los usuarios de Movistar?

Telefónica Ecuador reiteró que los usuarios no enfrentarán cambios inmediatos. Los contratos se mantienen con Otecel, el operador actual, independientemente de quién sea el accionista.

En caso de que se cierre la operación, el traspaso será transparente. La marca Movistar podría convivir un tiempo antes de que se concrete un eventual cambio a Tigo, de forma paulatina y sin afectar los servicios.

El mercado de Otecel en Ecuador

Otecel cuenta con más de 5,2 millones de clientes y representa el 28,5% del mercado nacional de telecomunicaciones. Tiene 90 centros de atención y emplea a 970 personas. En 2024 generó 509,6 millones de dólares en ventas y reportó una utilidad neta de 22,2 millones de dólares.

Un antecedente en el sector

En 2004, BellSouth vendió sus operaciones a Telefónica. Los clientes mantuvieron sus contratos y, en 2005, la marca Movistar reemplazó de forma definitiva a BellSouth. El proceso actual podría replicar esa experiencia, con continuidad en los servicios y un eventual cambio de marca en el mediano plazo.

Millicom refuerza su presencia regional

Millicom es una empresa multinacional de telecomunicaciones de Luxemburgo, operador conocido por su marca Tigo en América Latina.

