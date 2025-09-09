La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó este martes 9 de septiembre de 2025 los alcances del Decreto Ejecutivo 115, firmado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La norma encarga a su cartera y al Ministerio de Trabajo la definición de salarios y estatutos de las entidades públicas fusionadas en la reestructuración del Estado.

Más noticias

Moya señaló que el proceso involucra también a la Secretaría Nacional de Planificación y al Inmobiliar, instituciones que ahora se integran a la Presidencia de la República. “La parte de estructura le corresponde al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía y Finanzas, como siempre ha sido”, dijo en una entrevista con Teleamazonas.

Salarios en entidades públicas fusionadas de Ecuador

La funcionaria explicó que, tras las fusiones ministeriales, el Ministerio de Trabajo debe definir las competencias de cada cartera, evitando duplicidades y garantizando que todas las funciones estén cubiertas.

Con base en esta revisión, la entidad planifica el talento humano necesario, determina el número de funcionarios y calcula la masa salarial. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas valida este plan mediante un dictamen para asegurar su sostenibilidad.

En este proceso se revisará el personal requerido en cada área: algunas unidades se reducirán, mientras que otras se fortalecerán, dijo.

Según Moya, los escalafones actuales se mantendrán, aunque se revisarán los perfiles de los funcionarios para responder a las nuevas competencias.

Revisión de personal y perfiles para definir los salarios

La funcionaria destacó que el propósito central de la medida es ganar eficiencia en la gestión pública, más que alcanzar un ahorro fiscal inmediato. El Gobierno busca que, con los mismos recursos, se pueda ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, aseguró.

Además, la ministra desmintió versiones sobre recortes de hasta 70 000 funcionarios. Recordó que la nómina estatal alcanza los 466 000 empleados y que, en el presupuesto general, solo 3 500 estaban considerados en ajustes recientes.

“Esta no es una medida anclada al programa del Fondo Monetario Internacional, sino un proceso liderado por la Presidencia para mejorar la eficiencia”, afirmó Moya.

Implementación este mes de septiembre de 2025

El cronograma oficial prevé que las fusiones estén operativas durante septiembre de 2025. El Ministerio de Economía y Finanzas brinda apoyo técnico y financiero para que el proceso avance en los plazos establecidos.

La funcionaria recalcó que los cambios buscan reorganizar la función pública sin afectar de forma drástica al personal.

Estos son los ministerios y secretarías que se fusionan 👇https://t.co/PpnSBHpL4o pic.twitter.com/DMgTfEN4Ir — El Comercio (@elcomerciocom) July 24, 2025

Información externa: Ministerio de Finanzas

Te recomendamos