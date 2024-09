Se realizan mesas de trabajo para analizar la solicitud de revisión de la tasa de interés de los créditos hipotecarios del programa vivienda de interés social (VIS) y de interés público (VIP). Los préstamos para la compra de casas de este segmento tienen un interés preferencial del 4,99%.

Esta es la tasa en créditos hipotecarios más baja del mercado, ya que cuenta con un subsidio estatal. Este programa permite acceder a viviendas nuevas al 4,99% de interés a 25 años de plazo y con el 5% de entrada. El interés regular para la compra de viviendas está entre 10,59% y 11,54%.

El monto de la tasa de interés preferencial podría cambiar, ya que las entidades privadas que participan de este programa solicitaron la revisión de las condiciones actuales. El Miduvi aún no tiene una fecha para emitir un pronunciamiento final para esta solicitud.

¿Cómo funciona este programa?

El subsidio estatal se financia a través de un fideicomiso. El mismo que cuenta con apoyo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Las entidades financieras privadas entregan los créditos hipotecarios. Del monto del crédito, el 32% viene del fideicomiso al 0,01% de interés, mientras que el 68% restante lo entrega la entidad financiera privada y a quién se le paga el 9% de interés fijo. Sumado los intereses sale 4,99%.

Sin embargo, las entidades financieras señalan que esta tasa no es suficiente para generar rentabilidad, y sugiere un incremento de dos puntos porcentuales, lo que llevaría la tasa al 6,99% para el cliente final. Mientras tanto, las entidades financieras recibirían un 11% de interés fijo.

Tasa de interés

Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, señaló que incrementar la tasa de interés anual en dos puntos porcentuales no es la solución adecuada. “Entendemos que el banco necesita generar rentabilidad. Pero no estamos de acuerdo con este aumento, porque no solo afectaría a los futuros compradores, sino también a aquellos que ya han adquirido viviendas bajo este programa.

“Las personas que compraron viviendas con el crédito del 4,99% tendían que ajustar sus cuotas y pagar un 20% más”, señaló Proaño. En este grupo serían afectadas cerca de 40 000 familias que han comprado viviendas con el programa VIS y VIP, desde 2019, cuando se inició el programa.

Además, afectaría las precalificaciones de crédito de todas las promesas de compra – ventas, que están vigentes. Estos compromisos se hacen sobre unidades de vivienda que están en proyectos, es decir, que aún no están construidas. Al momento de la entrega debería hacerse una revisión del estado financiero del cliente para ver si califica a un crédito con la tasa más alta.

El posible incremento del interés afectaría también las futuras compras de vivienda de este segmento, ya que menos personas podrían acceder a préstamos que, además, serán más costosos.

Con la posibilidad de menos clientes, el sector de la construcción también revisaría sus inversiones, lo que afectaría el empleo y la economía, en general, agregó Poaño.

¿A quiénes se aplica la tasa de interés preferencial?

La tasa de 4,99% aplica para la compra de una primera vivienda nueva. El monto máximo de crédito hipotecario VIS es de hasta 178 salarios básicos unificados (SBU). Es decir, que para este 2024 se puede adquirir una vivienda de hasta 81 880 dólares, con este tipo de crédito.

Mientras que, el monto máximo para el crédito hipotecario VIP es de entre 178,01 y 229 SBU. Esto quiere decir que con este crédito en 2024 se puede acceder a una vivienda de hasta 105 340 dólares.

Posibles alternativas

Desde Constructores Positivos se plantea que, en lugar de alzar la tasa de interés, el Gobierno incremente el porcentaje de subsidio de forma momentánea. Es decir, que en lugar de entregar el 32% del monto, entregue el 48%, y con eso los bancos tendrían más rentabilidad.

Por su parte, el Miduvi señaló que el objetivo es maximizar el alcance del programa y alcanzar a más personas que lo necesitan. “En consecuencia, las alternativas que están en evaluación van a procurar que no exista afectación de cara al ciudadano”.

Sector de la construcción

Según un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), las ventas por actividades inmobiliarias cayeron un 3,5 % en los primeros seis meses de 2024, en comparación con el mismo período del año pasado. Ya que, entre enero y junio de 2024, el sector inmobiliario generó ventas por 1 448 millones de dólares, mientras que, en el mismo período de 2023, las ventas fueron de 1 500 millones de dólares.

El programa de vivienda con la tasa de interés preferencial nació en 2019. El objetivo de la tasa de interés reducida es que más familias tengan acceso a vivienda y apoyar al sector de la construcción.