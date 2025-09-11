Un medio digital difundió un video el 10 de septiembre de 2025 en el que señaló supuestas irregularidades en las cuentas de un medio de comunicación impreso en Ecuador. En la grabación se habló de movimientos millonarios considerados sospechosos, lo que desató reacciones inmediatas y derivó en la respuesta de la empresa aludida y, más tarde, en un pronunciamiento del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Más noticias

Medio de comunicación señalado por depósitos de 56 millones de dólares

El video aseguró que 75 personas movieron más de 56 millones de dólares en efectivo a cuentas vinculadas con la empresa.

También indicó que 36 supuestos proveedores facturaron cerca de seis millones de dólares sin pruebas de servicios prestados. Según esa versión, varias cuentas bancarias se usaron casi exclusivamente para transferir dinero al medio de comunicación.

El material advirtió que, si se confirmaba el origen ilícito de esos fondos, el caso podría derivar en delitos como lavado de activos.

Medio impreso investigado rechaza acusaciones de fraude tributario

Granasa, dueña de Expreso y Extra, respondió con un comunicado en el que negó las acusaciones y señaló manipulación de cifras este jueves 11 de septiembre de 2025. Explicó que todo se basó en la tergiversación de un acta de comparecencia de uno de sus distribuidores ante el SRI.

Según la explicación, ese distribuidor declaró vender alrededor de 1 500 periódicos diarios, lo que equivale a un máximo de 300 000 dólares al año. Sin embargo, en el acta oficial se introdujo un cero de más, lo que elevó artificialmente esa cifra a 3 millones de dólares. La compañía afirmó que ese error se utilizó para vincularla con un supuesto fraude fiscal.

Esta información le puede interesar: SRI detecta fraude fiscal y notifica a 1 600 empresas en Ecuador

SRI investiga fraude tributario en distribución de periódicos

Tras la publicación del video y la respuesta de la empresa, el SRI emitió su pronunciamiento este 11 de septiembre de 2025. La institución informó que inició auditorías a 15 contribuyentes relacionados con la venta de periódicos al por mayor.

El SRI señaló que las ventas reportadas no coincidieron con las compras declaradas por terceros, que superaron los cinco millones de dólares en 2023 y 2024. También identificó que varios de esos contribuyentes tributaban como negocios populares pese al volumen de operaciones.

El director general del SRI, Damián Larco, recordó que estas prácticas podrían configurar defraudación tributaria, delito sancionado con hasta 10 años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).