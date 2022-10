Guillermo Lasso señala que gastos de salario son inversión social

Presidente Guillermo Lasso firma el decreto de Gornabernabilidad del IESS. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO.

Diana Serrano (I)

En una entrevista este 12 de octubre de 2022, el mandatario afirmó que considera inversión, "si el médico atiende a los pacientes". Acotó: "el sueldo del maestro ¿qué es? inversión en salud pública".

Para el analista económico, Jorge Calderón, los sueldos (de cualquier sector) son parte del gasto corriente. La diferencia fundamental entre gasto e inversión es el retorno esperado de cada uno de ellos, dijo Calderón.

"Mientras que en la inversión se espera conseguir rendimiento en el futuro, el gasto es la simple utilización de un bien o servicio a cambio de una contraprestación", afirmó.

No obstante, el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, señaló que la justificación del presidente cabe cuando se habla de inversión social y no de inversión de capital o gasto de inversión.

Para el experto, estos términos son diferentes. Explicó que los sueldos de esos sectores se pueden estimar como una inversión social "porque mientras alguien esté educado o sano, el Estado no va a demandar gastos adicionales en el futuro", dijo.

Gobierno hizo una reclasificación del gasto y la inversión

El actual Gobierno observó la inclusión de gastos corrientes dentro del rubro de inversión a inicios de su gestión. Por eso mismo, en el presupuesto del 2022, se realizó una reclasificación del gasto.

El entonces ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, afirmó que algunos egresos eran considerados como inversión en gobiernos anteriores. Por eso, en esa ocasión se los clasificó como gastos corrientes, "con el objetivo de mejorar el registro e interpretación de los datos", dijo el ex ministro.

Hasta fin de este mes, el Gobierno debe presentar la nueva proforma presupuestaria del 2023 donde se conocerá si esta reclasificación de los gastos se mantiene o presentará algún cambio.

