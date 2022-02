Inmaculada Montero: ‘La revisión de las licencias de importación debe ser una prioridad para el Ecuador’

Diana Serrano (I)

Inmaculada Montero Luque es consejera comercial de la Delegación de la Unión Europea (UE), responsable de la implementación del Acuerdo Comercial, así como de todos los asuntos comerciales entre Ecuador y la UE.

Es Especialista en temas macroeconómicos y de comercio. Trabajó en la Comisión Europea en la DG de Asuntos Económicos y en la DG de Comercio. Tiene una maestría en asuntos internacionales por el Instituto Superior de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Graduados en Ginebra.

¿Cuáles son las prioridades a ejecutar este año entre Ecuador y la UE?

Hay varios puntos que se deben abordar. El primero es trabajar de forma inmediata en las licencias de importación para el acceso al mercado ecuatoriano de los productos agrícolas europeos. También existen otros temas pendientes como la participación en los procesos de compras y contratación pública, análisis de la propiedad intelectual, trabajar en temas de calidad y cadenas de valor, Por ejemplo, tenemos el programa de cooperación, que en los próximos siete años apoyara la adaptación del Ecuador para ingresar a los procesos de sostenibilidad como el Pacto Verde Europeo, de la Granja a la Mesa y, así, ayudar a cumplir compromisos internacionales.

¿Cómo está el avance de las licencias de importación de productos agrícolas europeos?

Las importaciones de productos agropecuarios han tenido problemas desde el principio, ya que Ecuador todavía tiene una normativa interna que no se adapta a la internacional de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ni al espíritu del acuerdo. Cada producto que entra al Ecuador necesita una licencia y esta no es automática. Venimos trabajando ya cuatro años con las autoridades para advertir que esta normativa no es conforme al acuerdo. Este problema no existe con Colombia ni con Perú.

¿Las licencias se están aplicando también a los productos con contingente dentro del acuerdo?

El contingente implica que, en cierta categoría de productos, considerados sensibles, hay un monto que se puede importar sin aranceles, pero si se pasa de eso se paga. Ahora no estamos importando ni siquiera el contingente permitido porque ahí también hay problemas con las licencias. Estos productos deberían entrar de manera automática.

¿Qué se está haciendo entre Ecuador y la UE al respecto?

Estamos negociando con el Ministerio de Comercio y el de Agricultura un cambio en este sistema. Caso a finales del año pasado, el documento estaba listo, pero ahora el documento está planteado en la Asamblea porque hay pronunciamientos de varios sectores, que van a tener que competir si se elimina esta normativa. Para ello, se necesita una estrategia de desarrollo integral de esas actividades productivas para que aumenten la competitividad. El Gobierno protege a esos segmentos porque son sensibles políticamente.

¿Esto podría generar que en algún momento se haga una revisión del acuerdo vigente?

El Gobierno debe entender que si tienen una normativa que se contrapone a las disposiciones del acuerdo comercial, eso no implica que nosotros vayamos a violar las condiciones. La UE es un socio con el que se demora en negociar, pero una vez que se concreta, las reglas están claras y no cambiamos las condiciones. Pero esto puede limitar el flujo de la relación a lo largo del tiempo.La revisión de las licencias debe ser una prioridad para el Ecuador porque no es un problema solo con la UE, sino que va a serlo también para otros acuerdos que se están negociando; por ejemplo, con México, Estados Unidos, China.

En cuanto a la contratación pública, ¿qué se hará este año?

Los procesos de contratación pública siempre son complicados. En Ecuador ha habido una intención de mejorarlo, porque anteriormente había empresas europeas que participaban, pero los procesos adolecían de montones de deficiencias, como la concesión de los contratos a un solo oferente. Eso, en Europa, ya es razón para abrir un expediente. Ahora estamos trabajando con el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) en una asistencia técnica sobre cómo hacer análisis de riesgo en un proceso de contratación pública y cuáles son los parámetros que encienden la luz para detectar algo raro. Esto lo estamos haciendo porque es algo que nos interesa trabajar como parte del acuerdo comercial.

Tras este trabajo ¿qué empresas estarían interesadas en contratar con el Estado?

Hay empresas del sector farmacéutico, infraestructura, energías renovables, conectividad, que están a la cabeza de la tecnología mundial y pueden ofrecer productos de calidad y a precios competitivos. Lo que no pueden hacer es ofrecer esto a precios bajos, que no cubren los costos de producción.