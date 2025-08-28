La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede) informó que los depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA en liquidación podrán acceder al pago de su seguro desde el viernes 29 de agosto de 2025.

Este pago está dirigido a los cerca de 70 000 socios de la Cooperativa CREA con depósitos de hasta 32 000 dólares por cliente.

Este Seguro de Depósitos es un servicio público y gratuito que protege a personas naturales y jurídicas que tienen cuentas de ahorros, corrientes y depósitos a plazo fijo en entidades legalmente constituidas, que cubre hasta 32 000 dólares por socio.

Fechas y lugares de pago a socios de la Cooperativa CREA

Los pagos iniciarán el 29 de agosto en la provincia del Azuay, a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardines Azules, y en el resto del país mediante BanEcuador, señaló el Cosede.

Para garantizar un proceso ordenado, el cronograma de pagos se realizará conforme al último dígito de la cédula de identidad. Desde el 12 de septiembre ya no habrá restricción de dígitos, agregó.

Cronograma de pago a los socios de la Cooperativa CREA

Requisitos y modalidades de pago

El único requisito para acceder al seguro de depósitos es presentar la cédula de identidad vigente junto con una copia legible. No se necesitan intermediarios, listas preliminares ni trámites adicionales. El proceso es inmediato y gratuito.

Los beneficiarios podrán escoger entre recibir sus depósitos en efectivo, transferencia bancaria, cheque de gerencia o la apertura de una nueva cuenta en la entidad pagadora.

Plazos reducidos para mayor agilidad

Asimismo, el Cosede señaló que tras la resolución de liquidación forzosa e la Cooperativa CREA emitida el 22 de agosto por el organismo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), el liquidador designado entregó la base de datos de beneficiarios el 26 de agosto.

La Cosede emitió la resolución de pago al día siguiente, el 27 de agosto, reduciendo el plazo promedio de 20 días a apenas tres.

Llamado a la ciudadanía

La Cosede recuerda que los únicos agentes autorizados para este proceso son la Cooperativa Jardines Azules y BanEcuador. Se invita a los depositantes a verificar si son beneficiarios en la página oficial www.cosede.gob.ec o a través de las redes sociales institucionales.

Los socios con montos mayores a 32 000 dólares fueron transferidos a otras cooperativas en días pasados. Según la SEPS, fueron 2 000 socios incluidos en este proceso.

