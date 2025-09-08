Los indígenas waorani de Ecuador rechazaron este lunes 8 de septiembre de 2025 cualquier vínculo con actividades de minería ilegal en el Parque Nacional Yasuní. En una rueda de prensa, el presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), Juan Bay, pidió al Gobierno de Daniel Noboa visitar su territorio para trabajar de manera conjunta contra el extractivismo irregular.

Minería ilegal en el parque Nacional Yasuní

“No somos mineros (…) La minería ilegal accede al territorio con la misma dinámica que la legal. Llegan a una comunidad y sobornan a las comunidades por falta de conocimiento. No es un error de los waorani, es falta de presencia del Estado ecuatoriano”, señaló Bay.

Las declaraciones se producen tras revelarse una denuncia emitida por un guardaparque del Parque Nacional Yasuní ante el Ministerio de Ambiente y Minas, sobre una presunta participación de indígenas waorani en actividades de minería ilegal.

Denuncia en contra de pueblo waorani

En concreto, la denuncia desvelada por medios locales, indicaba que los mineros ilegales supuestamente accedieron al territorio con una excavadora gracias a la presunta ayuda de los waorani.

Por ello, instaron a Noboa a acudir a territorio waorani (en las provincias amazónicas de Pastaza, Napo y Orellana). El objetivo es trabajar de la mano y garantizar un territorio libre de petróleo, minería y tala ilegal de madera, explicó Bay.

Marlon Vargas, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), reiteró en la rueda de prensa que las actividades extractivas, legales e ilegales, solo dejaron contaminación en el territorio.

Advirtió que si se continuaban “violando los territorios de las comunidades“, la Conaie convocará una Asamblea de carácter urgente. El objetivo será tomar decisiones concretas, como por ejemplo, realizar un paro nacional contra la explotación minera.

Actividad del crimen organizado

María José Andrade, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), hizo hincapié en que la responsabilidad sobre el ingreso de mineros ilegales al territorio waorani no puede recaer sobre la población local. El problema radica “en las fuerzas externas“, como el crimen organizado, dijo.

De hecho, y aunque reconoció que existen varios grupos que utilizan la Amazonía como zona de tránsito, recordó que la única banda -según el Gobierno- de cuya presencia se tiene constancia en territorio indígena son los Choneros.

“La minería ilegal es solo una fachada para hacer un lavado de dinero de todo el flujo económico que genera el narcotráfico“, indicó.

No obstante, Bay recalcó que, en caso de localizar a algún miembro waorani que hubiese participado en esos temas, sería sancionado y expulsado de la comunidad.

Cumplir con la consulta del 2023

El 20 de agosto de 2023 se celebró una consulta popular en la que se decidió, con un 58,95 % de votos, el cierre de los pozos petroleros del Bloque 43-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini). Este campo está ubicado en el Parque Nacional Yasuní, donde habitan los waorani.

En mayo de 2024, el presidente Noboa creó un comité para avanzar hacia el desmantelamiento del Bloque 43-ITT. En agosto de ese año anunció el cierre del primero de los 247 pozos de petróleo. Un proceso que planea finalizar en un plazo de cinco años.

Sin embargo, las organizaciones indígenas llevan desde entonces denunciando que el plan está estancado. En su opinión, no existe intención real de paralizar el proyecto.

Para Bay, en todo este tiempo, no ha habido voluntad del Gobierno de atender a las demandas de la población. Lo que “genera desconfianza en las administraciones”, dijo.

“Las decisiones del pueblo ecuatoriano que tomamos en consultas populares no se respetan”, se lamentó Vargas.

Información Externa: Parque Nacional Yasuní

Con información de EFE.

