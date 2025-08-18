El décimo cuarto sueldo o bono escolar es un beneficio que reciben los trabajadores de la Sierra y Amazonía por el inicio del año lectivo.

¿Hasta cuándo se cobra el décimo cuarto sueldo?

Este es un beneficio para los trabajadores con relación de dependencia, los pensionistas y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El pago del décimo cuarto es el equivalente a un salario básico unificado (SBU), que equivale a 470 dólares en este 2025.

Se lo realiza como un apoyo a las familias por el inicio del año escolar y se debe pagar hasta el 15 de agosto.

Hay dos maneras de recibir este sobresueldo, una de ellas es mensualizada y la otra es acumulada.

Esto quiere decir que quienes lo mensualizaron reciben 39 dólares mensuales adicionales en sus sueldos; en cambio, quienes lo acumulan reciben un solo pago completo de los 470 dólares.

Para quienes trabajaron el año completo, el pago también será completo; sin embargo, si el trabajador laboró menos meses, el pago será proporcional.

Para calcular el décimo cuarto sueldo correspondiente, se divide el SBU, es decir, 470 dólares para 12 meses, lo que da 39 dólares, y se multiplica por los meses trabajados.

Estas son las sanciones para quienes incumplan con el pago

El plazo máximo establecido para el pago del décimo cuarto sueldo es el 15 de agosto. Los empleadores que incumplan el plazo podrán recibir multas de entre tres y 20 salarios básicos unificados (SBU).

Además, se verán obligados a pagar el monto adeudado más los intereses que genere la deuda.

La normativa laboral protege a los trabajadores y garantiza la entrega de este beneficio en tiempo y forma. El beneficio está regulado por el artículo 113 del Código de Trabajo.

