El Gobierno Nacional anunció una nueva línea de crédito para transportistas comunitarios, rurales y pequeños propietarios. La medida busca fortalecer la liquidez de este sector, esencial para la conectividad y la producción del país. Forma parte de las medidas impulsadas por el presidente Daniel Noboa para redistribuir recursos tras la eliminación del subsidio al diésel.

Más noticias

Transportistas comunitarios recibirán créditos de hasta 20 000 dólares

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) será la entidad encargada de canalizar los créditos a los transportistas comunitarios a través de cooperativas de ahorro y crédito aliadas en todo el territorio.

Nueva línea de crédito para transportistas comunitarios, monto hasta 20 mil dólares. #EcuadorMásJusto#ElNuevoEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/UuU6Vilrxn — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 19, 2025

Fondo inicial de 7 millones de dólares para créditos a los transportistas comunitarios

La nueva oferta crediticia contará con un fondo inicial de 7 millones de dólares. Con este capital, se espera atender las necesidades de cientos de transportistas que requieren financiamiento para mantener en funcionamiento sus actividades.

Los créditos tendrán un monto máximo de hasta 20 000 dólares por beneficiario. Estos recursos podrán destinarse a capital de trabajo, adquisición de repuestos e insumos indispensables para garantizar la continuidad de las operaciones.

Impulso a las economías locales

El financiamiento tiene un objetivo estratégico: asegurar la continuidad de las rutas de transporte, la recolección de cosechas y los servicios logísticos que sostienen las economías locales.

En zonas rurales y comunitarias, donde el transporte es esencial para la movilidad de personas y productos, este apoyo representa un alivio financiero que permitirá dinamizar la producción y garantizar el acceso a mercados.

Redistribución con enfoque social

La iniciativa forma parte de las políticas de redistribución del Gobierno de Daniel Noboa, implementadas tras la eliminación del subsidio al diésel, que subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Según el Ejecutivo, el objetivo es dirigir los recursos hacia sectores que sostienen la productividad y la conectividad del país.

Apoyo directo al transporte comunitario

El transporte rural y comunitario cumple un papel esencial en el desarrollo productivo. La creación de esta línea de crédito preferencial reafirma el compromiso con los pequeños propietarios y emprendedores que sostienen la economía popular y solidaria, agregó.

La política financiera también refuerza el rol de las cooperativas de ahorro y crédito, que actúan como intermediarias cercanas a las comunidades, facilitando el acceso a recursos.

Información externa: Conafips

Te recomendamos