El presidente Daniel Noboa emitió el nuevo Reglamento General a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. La norma entrará en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial, informó este 20 de noviembre el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

Más noticias

Daniel Noboa emite el nuevo reglamento para fortalecer las áreas protegidas en Ecuador

El 16 de noviembre de 2025, el presidente Noboa suscribió el Decreto 212, que establece el nuevo reglamento.

Este documento también reforma el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, vigente desde junio de 2019, e incorpora el artículo 149.1 sobre sanciones en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Con esta modificación, las infracciones cometidas en áreas protegidas serán sancionadas directamente por la autoridad competente.

Un hito para la política ambiental

Con este instrumento, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) moderniza la gestión del SNAP y consolida la conservación de más de 26 millones de hectáreas de patrimonio natural. La norma marca un hito en la política ambiental del país y busca una administración más eficiente, profesional y alineada con estándares internacionales, informó el MAE.

Guardaparques con nuevas capacidades

El Reglamento actualiza los parámetros de formación, certificación y condiciones operativas de los guardaparques. El Gobierno reconoce su rol estratégico en la protección de la biodiversidad y en el control territorial de las áreas protegidas.

El fortalecimiento institucional de este cuerpo operativo es una de las prioridades del MAE para mejorar la capacidad de respuesta en el territorio.

Financiamiento sostenible para el SNAP

El Decreto autoriza la creación de un fideicomiso público, destinado a garantizar recursos permanentes para actividades esenciales como control y vigilancia, monitoreo de biodiversidad, manejo de visitantes, turismo sostenible y fortalecimiento comunitario.

Este mecanismo permitirá financiamiento estable y de largo plazo para asegurar la conservación efectiva de los ecosistemas.

Gobernanza inclusiva y participación comunitaria

El Reglamento refuerza la participación de pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades locales y gobiernos autónomos descentralizados.

El documento impulsa esquemas de cogestión y una gobernanza más inclusiva y corresponsable, basada en el diálogo territorial.

Más seguridad y control en territorio

También se introducen disposiciones para mejorar la seguridad en las áreas protegidas, con protocolos de vigilancia y respuesta ante actividades no autorizadas o situaciones de riesgo.

El objetivo es fortalecer la integridad ecológica de los ecosistemas y reducir amenazas como la caza furtiva, minería ilegal o incursiones no permitidas.

Además, el Reglamento moderniza los procesos de control, seguimiento y sanción. La finalidad es asegurar una gestión más efectiva, transparente y alineada con buenas prácticas internacionales.

Un modelo de conservación moderno

Con esta normativa, el Gobiernode Daniel Noboa consolida un modelo de conservación moderno, profesional y participativo. La decisión reafirma el compromiso estatal con la protección del patrimonio natural y con un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Información externa: MAE

Te recomendamos