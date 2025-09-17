El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) anunció la adquisición de 24 000 toneladas de arroz cáscara. Esta medida busca respaldar a pequeños y medianos productores de Guayas y Los Ríos, provincias que concentran la mayor producción nacional, informó la cartera de Estado este 17 de septiembre de 2025.

10 millones de dólares para la compra de arroz en Ecuador

La compra se realizará en coordinación con la agroindustria, priorizando la transparencia del proceso y garantizando un precio justo para los agricultores, agregó. La medida es otro beneficio para los productores tras el alza del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

El ministro del ramo, Danilo Palacios, señaló que se han destinado 10 millones de dólares para la compra de arroz cáscara. Esto es parte del uso correcto de los recursos tras la eliminación del subsidio al diésel, señaló.

Compra de arroz a pequeños y medianos productores en Ecuador

El MAGP confirmó que la operación respetará el precio mínimo de sustentación definido en el Acuerdo Ministerial 002-2025:

36 dólares por saca de arroz grano largo.

34 dólares por saca de arroz grano corto.

Con este mecanismo, el Gobierno asegura que los productores reciban una retribución adecuada de los recursos, evitando la especulación en el mercado.

Transparencia para la agroindustria

Las piladoras interesadas en participar deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento de piladoras y procesadoras de arroz, del 22 de agosto de 2016. Además, deberán acatar las directrices adicionales que el MAGP emita para este proceso.

La calificación será abierta y pública, con el fin de garantizar condiciones claras y una participación equitativa entre los actores del sector.

Lineamientos y socialización

Actualmente, el MAGP trabaja en la normativa interna para ejecutar el plan de compra. Una vez listos los lineamientos, los socializará a través de sus canales oficiales.

Este paso permitirá que las piladoras cuenten con la información necesaria para participar y concretar la adquisición de arroz de los pequeños y medianos agricultores.

Respaldo al sector arrocero

El anuncio representa un respiro para el campo ecuatoriano. El MAGP ratificó su compromiso de fortalecer la cadena arrocera, garantizar precios justos y fomentar un sector más equitativo y productivo.

Con la compra, el Gobierno busca reducir la presión sobre los agricultores, promover la estabilidad del mercado y generar confianza en los procesos de comercialización.

