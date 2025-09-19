El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) anunció el 18 de septiembre de 2025 que habilitó un número de WhatsApp como un canal de denuncias para garantizar el suministro de agua potable, riego y saneamiento en todo el país. La decisión se tomó en cumplimiento de la disposición del presidente Daniel Noboa, en medio de tensiones por el anuncio de un paro nacional frente a la eliminación del subsidio del diésel.

Denuncias y sanciones para garantizar el agua en todo el Ecuador

El MAE informó que se reforzó la coordinación con las juntas de agua de todas las provincias. Se remitieron comunicaciones oficiales a sus representantes para asegurar la continuidad del servicio en sus territorios.

Además, se activó personal especializado que realizará un monitoreo técnico permanente. El objetivo es detectar y reportar de inmediato cualquier irregularidad a las autoridades competentes, con el fin de prevenir interrupciones que afecten a la población.

Canal de WhatsApp para denuncias ciudadanas

La cartera de Estado habilitó el número de WhatsApp 0982494332 para que la ciudadanía pueda denunciar suspensiones del servicio. Este mecanismo busca asegurar una respuesta rápida en casos de afectaciones al acceso de agua.

El Ministerio recordó que la paralización de un servicio público está tipificada como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y puede conllevar una pena privativa de libertad de uno a tres años.

Contexto de movilizaciones sociales por eliminación del diésel

El anuncio se produjo horas después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones sociales convocaran a un paro nacional inmediato e indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Por su parte, durante un evento en Riobamba, el presidente Daniel Noboa advirtió que “ningún líder gremial puede cortar el suministro de agua a comunidades campesinas e indígenas”. Además, sostuvo que quienes lo hagan enfrentarán procesos por terrorismo, con penas que podrían llegar a 30 años de prisión.

Acciones frente a eventuales bloqueos

El MAE enfatizó que estas acciones buscan proteger a la población frente a posibles bloqueos o cortes que afecten el acceso al agua en comunidades urbanas y rurales. También instó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por canales oficiales.

Información externa: MAE

