El Gobierno de Daniel Noboa dispuso que todas las entidades del Estado y empresas públicas instalen mesas técnicas para actualizar las tarifas de transporte en el Ecuador, tras alza del diésel. La medida busca garantizar un equilibrio económico entre usuarios y prestadores del servicio, señaló la Secretaría de Comunicación en un comunicado.

Mesas técnicas para equilibrar las tarifas de transporte por alza del diésel

La disposición se emitió este viernes 19 de septiembre de 2025, tras los anuncios de paralizaciones por la eliminación del subsidio al diésel. La medida elevó el precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón e impacta directamente en los costos operativos del transporte.

El Ejecutivo indicó que este proceso permitirá revisar de manera técnica los valores actuales y establecer un esquema justo y sostenible.

El llamado incluye a transportistas de “todas las modalidades”. Desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) no dieron más detalles de quiénes nomás están incluidos en la convocatoria al diálogo. Las modalidades de transporte incluyen transporte urbano, intra e interprovincial, escolar y comunitario, etc.

Objetivos de las mesas técnicas

El objetivo es que las mesas técnicas generen consensos y definan ajustes que respondan tanto a la necesidad de mantener un servicio accesible como a la sostenibilidad de quienes lo operan.

Desde la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia se destacó que la medida forma parte del compromiso del Gobierno con los sectores más afectados por los cambios en los subsidios.

“Estas acciones reflejan compromiso de proteger a los ciudadanos y fortalecer el trabajo conjunto con los transportistas, sector fundamental para seguir impulsando el progreso del Ecuador.”, señaló el comunicado.

Desde el Gobierno no se detalló la fecha en que se iniciarían estas mesas técnicas.

Información externa: MIT

