El Gobierno Nacional entregó más de 1,1 millones de dólares a 1 665 transportistas de diferentes modalidades como parte del programa de incentivos productivos implementado tras la eliminación del subsidio al diésel.

Así aseguró el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Más noticias

Gobierno anuncia depósitos para transportistas de Ecuador

Los beneficiarios pertenecen a los segmentos intercantonal rural, urbano y combinado, así como al transporte inter e intraprovincial.

La entrega de los recursos forma parte de las medidas compensatorias orientadas a mitigar el impacto económico del nuevo esquema tarifario de los combustibles.

El número de beneficiarios continuará creciendo a medida que más propietarios de vehículos se registren en el portal oficial del MIT, en este enlace.

El sistema para acceder a los incentivos

El sistema digital permite a los transportistas acceder al programa de incentivos y deben incluir número de identificación, correo y registrar una cuenta bancaria.

Tema relacionado: Gobierno de Daniel Noboa informa que empezó programa de entrega de incentivos sociales tras eliminación del subsidio al diésel

A la par, el MIT habilitó puntos de atención presencial a escala nacional para brindar acompañamiento técnico y resolver dudas sobre el proceso.

📍#Comunicado | El Gobierno Nacional depositó más de USD 1.1 millones en incentivos productivos por la eliminación al subsidio del diésel.



Más información ⤵️ pic.twitter.com/ufu5HdBd9Q — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) September 15, 2025

Programa de incentivos por fin de subsidio del diésel

Los incentivos del Gobierno Nacional aseguró que este 15 de septiembre empezó con los pagos del programa denominado de redistribución de recursos y entrega de incentivos productivos por 1 100

millones.

En ese plan está el Bono Raíces, de 1 000 dólares, que se entregará a 100 000 agricultores según la vocera gubernamental, Carolina Jaramillo Garcés. Este lunes se iniciará con la acreditación a los primeros 70 000.

Desde la Gobernación de Cotopaxi, la vocera dijo que los agricultores también accederán a créditos 7×7: a siete años al 7 % de interés, con montos entre 500 y 30 000 para capital de trabajo o compra de equipos.

Sobre el sector del transporte, Jaramillo acotó “que no hay ninguna razón para que haya

una subida en el costo de los pasajes”, ya que el programa de redistribución de incentivos

contempla que más de 23 000 transportistas reciban un monto mensual, entre 400 y 1 000 dólares, para evitar el alza de pasajes.

Te recomendamos: