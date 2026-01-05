El gasto turístico del feriado de Año Nuevo en 2026 fue mayor al de 2025; estas fueron las provincias más favorecidas

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Gobierno informó este lunes 5 de enero de 2026 que el gasto turístico del feriado de Año Nuevo de 2026 fue mayor al de 2025, en menos días, en Ecuador; el Gobierno informó las provincias que registraron los números más altos y también sobre el incremento de los viajes.

Más noticias:

El comparativo del gasto turístico del feriado de Año Nuevo entre 2025 y 2026

El Gobierno informó que, en 2026, el gasto turístico diario durante los feriados se ubicó en 26,63 millones de dólares.

Esta cifra superó los 21,88 millones de dólares registrados en 2025.

“Con menos días de feriado, se alcanzó un mayor impacto económico”, señaló el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo.

El Ministro agregó que esto es resultado de una política turística y productiva eficiente.

Esto, con el impulso del comercio, el fomento del empleo y la dinamización de las economías locales en todo el país.

Gracias a las decisiones adoptadas por el Gobierno del Presidente @DanielNoboaOk , en 2026 el gasto turístico diario durante los feriados se ubicó en USD 26,63 millones, superando los USD 21,88 millones registrados en 2025.



Con menos días de feriado, se alcanzó un mayor impacto… pic.twitter.com/I27KIciNmG — Luis Alberto Jaramillo (@LuisJaramilloOK) January 5, 2026

Cifras totales y provincias donde se registró más gasto turístico

Este festivo generó un gasto turístico de 106,5 millones de dólares a nivel nacional, lo que representa un gasto promedio diario de 26,63 millones de dólares.

Esto significa un crecimiento diario del 21,7% con respecto al feriado de 2025, lo que evidencia una mayor intensidad del consumo turístico.

Las provincias con mayor participación en el gasto turístico fueron:

Pichincha con 27,85 millones de dólares.

Santa Elena con 16,91 millones de dólares.

Azuay con 10,73 millones de dólares.

Tungurahua con 7,59 millones de dólares.

Manabí con 6,32 millones de dólares.

Galápagos con 6,18 millones de dólares.

Estos niveles de gasto estuvieron asociados a una amplia oferta de servicios turísticos y a una alta demanda durante el feriado.

Otras provincias

Asimismo, se evidenciaron incrementos significativos en el gasto promedio diario en provincias de la Amazonía y la Sierra Centro como: Napo, Pastaza, Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura.

Esto refleja una creciente preferencia por destinos de naturaleza y turismo interno.

Viajes turísticos

Además, en este feriado se contabilizaron 1 469 910 miles de viajes turísticos, lo que evidencia un importante nivel de desplazamiento interno, pese a que el festivo tuvo menos días de duración.

De acuerdo al comportamiento diario, se registró un promedio de 367 mil viajes por día, cifra que representa un incremento del 22,8% frente al promedio observado en el feriado de Año Nuevo 2025.

Los principales destinos visitados fueron Pichincha, con 308,53 mil viajes, Santa Elena, con 259,03 mil viajes, y Manabí, con 181,70 mil viajes.

Estas provincias que concentraron una parte significativa del flujo turístico nacional.

Con estos resultados, el feriado de Año Nuevo 2026 confirma un patrón de viajes más cortos, pero más intensivos, señaló el Gobierno.

Enlace externo: Ecuador

Te recomendamos