Gasolinas bajan dos centavos en Ecuador ¿se siente realmente en el bolsillo?

Las gasolinas Extra y Ecopaís cuestan 2,3 centavos menos por galón en Ecuador desde este miércoles 12 de agosto de 2026. Ambas pasaron de 3,265 a 3,242 dólares, una reducción de alrededor del 0,7%. El diésel prémium también disminuyó 2,3 centavos, de 3,204 a 3,181 dólares.

La reducción tiene un efecto limitado para el presupuesto de una familia. Comprar 10 galones de Extra o Ecopaís representa un ahorro de 23 centavos frente al período anterior, mientras que con 12 galones la diferencia es de aproximadamente 28 centavos. Dos analistas consultados coinciden en que el impacto inmediato es prácticamente imperceptible, aunque difieren en la lectura que hacen de la señal que deja el reajuste.

Dos centavos menos de gasolina casi no cambian el presupuesto

Daniel Galefsky, docente de Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), considera que la reducción es positiva, aunque reconoce que su efecto directo sobre el bolsillo es escaso. Para una persona que cargue entre 10 y 12 galones, explica, el ahorro se mueve alrededor de los 25 centavos.

Desde una perspectiva técnica, Galefsky señala que la reducción equivale a menos del 1% del precio de Extra y Ecopaís. La diferencia es tan pequeña que difícilmente provocará cambios en las decisiones de gasto o consumo de los hogares.

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, coincide en ese punto. “A nivel del bolsillo de los ciudadanos, el valor no es significativo”, sostiene. Para el analista, la importancia del reajuste está menos en los centavos que ahorra individualmente cada conductor y más en la señal que genera que los combustibles acumulen dos meses consecutivos de reducción.

Un tanque de 20 galones ahorra apenas 46 centavos

Los números permiten dimensionar el efecto. Con el precio anterior, comprar 10 galones de Extra o Ecopaís costaba 32,65 dólares. Ahora cuesta 32,42 dólares. La diferencia es de 23 centavos.

Para 15 galones, el ahorro es de aproximadamente 35 centavos; mientras que una compra de 20 galones representa 46 centavos menos. Incluso en este último escenario, la diferencia no llega a medio dólar por tanqueada.

Galefsky considera que una reducción de esta magnitud tampoco es suficiente para provocar una disminución perceptible en los precios de bienes y servicios. El efecto sobre transporte y logística, explica, adquiriría mayor relevancia únicamente si la tendencia se sostiene durante los siguientes períodos.

“Una reducción, por más que sea poca, que se sostenga en el tiempo puede ayudar a contener y aportar a la mejora de los costos de transporte y logística”, explica el docente de la UIDE. En ese escenario, los beneficios podrían trasladarse gradualmente hacia empresas y consumidores.

Una reducción pequeña puede tener lecturas diferentes

Los dos especialistas coinciden en el limitado efecto inmediato, pero plantean lecturas diferentes sobre lo que representa la reducción.

Galefsky la considera una señal favorable para la evolución de los costos energéticos si las disminuciones continúan. Una sola reducción de 2,3 centavos no modifica significativamente la economía familiar ni los precios generales, pero una tendencia sostenida podría reducir gradualmente parte de la presión que ejercen los combustibles sobre transporte y logística.

Acosta Burneo pone el énfasis en otra dimensión. A su criterio, existe un objetivo político detrás de la modificación realizada por el Gobierno al mecanismo de cálculo. Considera que, después de los incrementos registrados anteriormente, acumular dos meses consecutivos de reducción permite romper esa trayectoria y cambiar la percepción ciudadana sobre los combustibles.

“El impacto realmente es más bien psicológico”, señala Acosta Burneo. Según su análisis, el Gobierno busca evitar que nuevos incrementos mensuales acumulen un costo político. Esta valoración corresponde al analista y no forma parte de la justificación oficial presentada por el Ejecutivo para modificar el mecanismo.

El ahorro individual es pequeño, pero la escala fiscal es distinta

El análisis cambia cuando se pasa de una tanqueada individual al volumen de combustibles que se comercializa en el país. Extra, Ecopaís y diésel prémium mantienen componentes de subsidio estatal, por lo que el consumidor no necesariamente paga el costo completo asociado a estos productos.

Acosta Burneo sostiene que esa diferencia debe considerarse al evaluar el reajuste. Para una persona, unos pocos centavos pueden resultar insignificantes, pero los valores adquieren otra dimensión cuando se multiplican por el volumen total de galones comercializados.

Por eso, el impacto sobre el bolsillo y el efecto sobre las cuentas públicas no deben interpretarse de la misma manera. El subsidio varía según el período y las diferencias entre los costos correspondientes a los combustibles y los precios establecidos para el consumidor.

La nueva fórmula busca reducciones graduales

La reducción comenzó a regir un día después de que el presidente Daniel Noboa firmara el Decreto Ejecutivo 468, que reformó el mecanismo excepcional creado en julio para Extra, Ecopaís y diésel prémium.

El decreto establece que, mientras esté activo el mecanismo excepcional, las reducciones se aplicarán mediante un factor que comienza en 0,75% y puede avanzar progresivamente hasta un máximo de 1,5%. La normativa señala que el objetivo es responder a variaciones extraordinarias y sostenidas de los precios internacionales, reducir gradualmente las diferencias entre valores internacionales y nacionales y preservar la estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal.

Acosta Burneo interpreta la modificación desde una perspectiva política y sostiene que permitió evitar un nuevo incremento. Galefsky, en cambio, concentra su análisis en los efectos que podría tener una trayectoria descendente si logra mantenerse en el tiempo.

Los precios actuales estarán vigentes hasta el 11 de septiembre. Por ahora, el resultado concreto para una persona que compre 10 galones es un ahorro de 23 centavos. Para que la reducción tenga un efecto perceptible sobre transporte, logística o los precios de otros bienes y servicios, Galefsky considera que deberá sostenerse en el tiempo.

Preguntas frecuentes sobre la reducción de las gasolinas en Ecuador:

❓ ¿Cuánto bajaron las gasolinas Extra y Ecopaís desde el 12 de agosto? 2,3 centavos por galón.

Extra y Ecopaís pasaron de 3,265 a 3,242 dólares por galón, lo que representa una reducción cercana al 0,7%. El diésel prémium también disminuyó 2,3 centavos, hasta ubicarse en 3,181 dólares. ❓ ¿Cuánto ahorra una persona al llenar el tanque? Entre 23 y 46 centavos, dependiendo de la cantidad.

Comprar 10 galones de Extra o Ecopaís genera un ahorro de 23 centavos frente al precio anterior. Con 15 galones son aproximadamente 35 centavos y con 20 galones, 46 centavos. Incluso en este último caso, el ahorro no alcanza medio dólar. ❓ ¿La reducción puede hacer que bajen los precios de otros productos? No de manera perceptible por ahora.

Daniel Galefsky, docente de Business School de la UIDE, considera que una disminución de esta magnitud es insuficiente para modificar significativamente los costos de transporte y logística. Sin embargo, si las reducciones continúan durante varios períodos, podrían contribuir gradualmente a contener esos costos. ❓ ¿Por qué es relevante una reducción de apenas 2,3 centavos? Por la tendencia más que por el ahorro inmediato.

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, señala que el efecto para el bolsillo es poco significativo, pero destaca que los combustibles acumulan dos meses consecutivos de reducción. Desde su análisis, esto también tiene un componente de percepción ciudadana y político. ❓ ¿Las gasolinas seguirán bajando después del 11 de septiembre? No está garantizado.

Los precios actuales estarán vigentes hasta el 11 de septiembre. El Decreto Ejecutivo 468 establece reducciones graduales dentro del mecanismo excepcional, con un factor que comienza en 0,75% y puede avanzar hasta 1,5%. La evolución posterior dependerá de las condiciones previstas en la normativa y del comportamiento de los precios internacionales.

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