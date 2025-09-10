La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra un ciudadano ecuatoriano acusado de suplantar identidad para retirar más de 40 000 dólares de los Fondos de Cesantía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El juez de flagrancia ordenó prisión preventiva mientras avanza la investigación por los delitos de suplantación de identidad y tentativa de fraude.

Más noticias

Así lo informó el IESS este 10 de septiembre de 2025. La medida busca garantizar que el proceso se cumpla sin riesgo de fuga ni de obstaculización de la justicia.

Intento de fraude en el IESS en Quito, el acusado está preso

El hecho ocurrió el 9 de septiembre en el Edificio Matriz del IESS, en Quito. El ciudadano ecuatoriano se hizo pasar por un mexicano y presentó documentación falsificada con la que intentó desbloquear una cuenta individual para apropiarse de los recursos.

El intento de fraude fue detectado gracias a los protocolos de control implementados por la actual administración del IESS, señaló la entidad.

Cómo se descubrió la falsificación

El sospechoso entregó un pasaporte y un certificado de trabajo al personal del IESS. La servidora que lo atendió pidió verificar el documento con el último empleador registrado en la historia laboral.

El empleador respondió por correo electrónico que nunca emitió ese certificado y que los datos de identidad no coincidían con los archivos de la empresa. Inmediatamente, se activó el protocolo de contingencia.

Coordinación para la captura

El equipo de Fondos de Terceros del IESS alertó a la Subprocuraduría y, con apoyo de la Policía Nacional, se logró detener en flagrancia al ciudadano dentro de las instalaciones. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía, que ahora lleva el proceso judicial.

El IESS señaló que se mantendrá vigilante de que se sancione con todo el peso de la ley a quien intentó perjudicar a los afiliados y asegurados del Seguro Social.

Información externa: IESS

Te recomendamos