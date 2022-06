Francisco Briones asume oficialmente Dirección del SRI

Francisco Briones, nuevo director del SRI, dijo que la entidad actuará para que todos paguen lo que deban pagar. Foto: Cortesía

Diana Serrano (I)

Francisco Briones Rugel es el nuevo director general del Servicio de Rentas Internas (SRI). Así lo dio a conocer la entidad este miércoles 1 de junio de 2022.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo su nombramiento oficial mediante Decreto Ejecutivo No. 434 del 31 de mayo.

En un comunicado se señaló que el nuevo Director del SRI cumplirá la misión encomendada por el Primer Mandatario. Esta es aumentar la recaudación, a través de un especial énfasis en el control fiscal a la evasión, la promoción de la formalidad y la mejora en la atención a los contribuyentes.

Briones aseguró que el SRI actuará siempre en el marco de la Constitución y la Ley, para que todos paguen lo que deban pagar.

Francisco Briones se desempeñó como subsecretario general de Gabinete de la Presidencia de la República y presidió el Directorio de BanEcuador B.P., por delegación de Lasso.

En 2021, desde la Fundación Ecuador Libre participó en la elaboración de la propuesta del Plan de Gobierno actual. Anteriormente, se desempeñó en el sector privado como consultor local para The Economist Intelligence Unit, director de Investigación y Proyectos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y consultor asociado de la empresa Inteligencia Empresarial.

Durante su carrera, Briones ha emprendido en los sectores de FinTech y de la consultoría económica y empresarial. Es especialista en políticas públicas y en análisis de datos. También se ha dedicado a la docencia en posgrado y ha escrito sobre temas de economía y políticas públicas para medios nacionales e internacionales.

Es economista con mención en Gestión Empresarial por la Escuela Superior Politécnica del Litoral y obtuvo su título de Master of Science in Economics en University of Manchester en el Reino Unido, como acreedor del programa de becas Chevening.