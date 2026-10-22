Falsos créditos desatan alertas de fraude financiero en 134 entidades

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Los usuarios del sistema económico disponen de mecanismos preventivos para cuidar su patrimonio ante la proliferación de engaños digitales, luego de identificarse que el riesgo de fraude financiero involucra a 134 organizaciones que operan al margen de la ley en el territorio nacional. Frente al incremento de denuncias por ofrecimientos engañosos difundidos en aplicaciones de mensajería móvil y plataformas virtuales, los organismos de control técnico publicaron el catastro de firmas no acreditadas que simulan prestar servicios de ahorro y crédito, advirtiendo a la ciudadanía sobre las modalidades más recurrentes utilizadas por redes delictivas para captar recursos de manera ilícita.

Modalidades detectadas de fraude financiero digital

Las prácticas dirigidas a consumar el fraude financiero se apoyan en ofertas de préstamos inmediatos y promesas de dinero fácil que circulan a través de redes sociales y WhatsApp.

Entre las tácticas identificadas constan los supuestos créditos preaprobados que exigen depósitos o “encajes previos” a los solicitantes bajo la excusa de desbloquear el desembolso prometido. A esto se suma la suplantación mediante llamadas telefónicas o enlaces fraudulentos donde falsos operadores intentan sustraer claves personales, numeraciones de tarjetas y códigos de seguridad bancaria, además de la creación de páginas web que usan indebidamente la denominación de cooperativas sin contar con sustento legal.

Catastro de 134 entidades no autorizadas en el país

La nómina oficial registra un total de 134 entidades que carecen de registro en el catastro institucional y no poseen autorización para intermediar recursos, recibir ahorros ni conceder préstamos en el Ecuador.

Entre las firmas no autorizadas que constan en este registro figuran organizaciones y plataformas de alto impacto como:

Big Money ,

, Bancrédito ,

, Catar Ltda. ,

, Financiera Promerica ,

, Grupo Renacer ,

, Corporación de Crédito San Pedro ,

, Caja Solidaria Sumak Pacha ,

, Financiera Previsión y Desarrollo ,

, Neo Credit y Coopahorro y

y Créditos Occidental

La lista completa con la totalidad de los 134 nombres se encuentra disponible de forma permanente para consulta pública y gratuita en el portal web oficial, donde los ciudadanos pueden verificar la legalidad de cualquier firma antes de entregar dinero.

Mecanismos de verificación para cooperativas y mutualistas

La comprobación oportuna de las instituciones financieras constituye el principal filtro de seguridad para quienes buscan contratar un servicio crediticio o abrir cuentas de ahorro.

Para constatar la validez de una firma, los ciudadanos deben acceder al registro de cooperativas y mutualistas formalmente avaladas dentro de los canales digitales oficiales. De igual manera, ante la presencia de transferencias, retiros o movimientos monetarios no reconocidos, las directrices de control establecen que los clientes deben acudir de inmediato a los canales formales de su entidad crediticia de confianza para verificar el origen de las transacciones.

Articulación judicial frente a la captación ilícita

Las investigaciones en torno a plataformas, compañías y personas que atentan contra los recursos de los depositantes se coordinan de forma directa con la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior.

Según indica la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, este trabajo interinstitucional permite canalizar las alertas levantadas en los sistemas de supervisión hacia los expedientes penales que ejecutan los operadores de justicia.

A través de este esquema colaborativo, se impulsan las diligencias de investigación correspondientes a las competencias legales de cada entidad para procesar los delitos financieros vinculados a la captación irregular de dinero bajo sospechas de fraude financiero.

Pasos para presentar denuncias y alertas ciudadanas

Las personas que sospechen de una actividad económica dudosa o hayan resultado perjudicadas por engaños crediticios deben formalizar su acusación ante la Fiscalía General del Estado.

Adicionalmente, los afectados pueden reportar estas irregularidades mediante los balcones de servicios y las ventanillas virtuales de atención de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Las disposiciones vigentes mantienen una postura de cero tolerancia ante operaciones no autorizadas, enfocando las acciones de vigilancia en la protección de los fondos del público.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo prevenir el fraude financiero en ofertas de préstamos por internet?

Verificando que la entidad conste en el catastro legal y jamás depositando dinero previo para recibir créditos.

Las bandas delictivas usan redes sociales y WhatsApp para exigir «encajes previos» bajo falsas promesas de dinero inmediato.

❓ ¿Qué entidades conocidas figuran en la lista de no autorizadas por la SEPS?

Plataformas y supuestas financieras como Big Money, Bancrédito, Catar Ltda., Financiera Promerica y Neo Credit.

El registro oficial agrupa a 134 organizaciones que operan al margen de la ley sin aval para captar dinero ni otorgar créditos.

❓ ¿Dónde consultar las 134 entidades no autorizadas en Ecuador?

En el portal web oficial www.seps.gob.ec dentro del listado permanente de libre acceso.

La nómina expone a organizaciones que operan sin aval institucional para captar recursos, intermediar dinero o entregar créditos.

❓ ¿Qué modalidades fraudulentas se reportan con mayor frecuencia?

Falsos créditos inmediatos con depósitos anticipados, robo de claves por enlaces y uso indebido del término cooperativa.

También se detectan operadores ficticios que llaman a usuarios para pedirles números de tarjetas o códigos reservados.

❓ ¿Dónde presentar una denuncia si fue víctima de un engaño financiero?

Ante la Fiscalía General del Estado, reportando además la alerta en los canales de atención de la SEPS.

La institución de control coordina investigaciones penales con la Fiscalía y el Ministerio del Interior para sancionar estos delitos.

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