Ecuador perdió este domingo 24 de agosto de 2025 a uno de sus empresarios más emblemáticos. Tommy Wright, fundador de Corporación Favorita, falleció a los 93 años. La noticia fue confirmada por la organización que él mismo levantó junto a su familia hace más de siete décadas, desde una pequeña bodega en la Plaza San Francisco, en el centro de Quito.

Falleció Tommy Wright, fundador de Corporación Favorita

Tommy Wright, junto a su esposa Lillianne Enz y sus hijos, inició en 1952 un negocio familiar que con el tiempo se transformó en la mayor corporación del sector comercial del país y una de las más importantes de Sudamérica.

Lo que empezó con la venta de jabones, velas y aceites para el hogar se consolidó como un grupo empresarial con miles de colaboradores y millones de clientes.

El periodista Carlos Vera confirmó la noticia. “Partió Tommy Wright,uno de los puntales del emporio que hoy es Megamaxi-Supermaxi, empezando por Supermercados La Favorita en 1964, cuando fui a vivir a Quito. Luego fundó con Rodrigo Paz y ”Coco” Ribadeneira una Casa de Cambios respetada. A Billy, gran tenista; a Lilly Enz, su esposa. A Ricky, Roger y Cathy Wright, compañeros en el mejor Colegio del Mundo y a toda su familia y colaboradores, sentido pésame.

Un legado empresarial

Corporación Favorita tiene 73 años de historia y se consolida como una de las empresas más importantes de América Latina. Su origen se remonta a 1952, cuando la familia Wright abrió la primera Bodega La Favorita en el Centro Histórico de Quito, en un contexto en el que aún no existían los supermercados en el país.

Lo que empezó como un pequeño negocio de jabones, velas y aceites se transformó en un grupo empresarial que hoy reúne a más de 21 000 colaboradores, 13 000 proveedores, 18 000 accionistas y millones de clientes.

La empresa marcó hitos clave en el comercio nacional: en 1957 inauguró el primer autoservicio en Quito; en 1976 se convirtió en la primera compañía en abrir su capital al público y en 1979 inició su expansión en Guayaquil con un local en el Policentro.

Actualmente cuenta con operaciones en seis países de Sudamérica, con 200 supermercados, 300 comercios, 14 centros comerciales, 16 plantas industriales y 10 centros de distribución. Su aporte al empleo es significativo: genera más de 310 000 puestos directos e indirectos.

Misión corporativa

Más allá de su crecimiento, Corporación Favorita ha mantenido como misión mejorar la calidad de vida de todos los actores de su cadena de valor. Hoy enfoca sus esfuerzos en la sostenibilidad, con un modelo de negocio responsable que busca equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Bajo una filosofía de valor compartido y con visión hacia 2030, la empresa apuesta por objetivos alineados con el desarrollo nacional y global.

Su historia es también la de la resiliencia y el compromiso con el Ecuador, una trayectoria de 70 años que proyecta el futuro como un reto constante en el presente.

