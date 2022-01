Exportaciones crecieron 31% hasta noviembre de 2021

Diana Serrano (I)

Entre enero y noviembre de 2021, las exportaciones totales del país alcanzaron USD 24 167 millones, cifra mayor en 31%, respecto al mismo período de 2020, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

Los datos demuestran que los envíos no petroleros no mineros representaron el 60% del total exportado y crecieron en 12% en comparación al valor exportado durante los primeros once meses de 2020.

Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), señaló que las cifras generan positivismo, a pesar de los graves problemas que enfrentó el comercio exterior en materia logística durante 2021, con la falta de espacios para importaciones y exportaciones y los altos costos en fletes.

El sector tradicional que tuvo mejor desempeño entre enero y noviembre de 2021 fue el camaronero con un crecimiento del 33%. En el 2021 se convirtió en el primer proveedor a escala mundial de dicho producto a los Estados Unidos y una sola empresa alcanzo el logro histórico de superar los USD 1 000 millones en exportaciones.

Otros de los sectores no petroleros no mineros tradicionales que tuvieron desempeño positivo fueron el atún y pescado con crecimiento del 12% y el cacao y elaborados con 3%. En cambio, el banano sigue con un decrecimiento, en este periodo del 7%.

En cuanto a los sectores no tradicionales con un buen desempeño en exportaciones están los aceites y vegetales con crecimiento del 27%, flores del 12% y frutas 10%.

En cuanto a las importaciones, estas registraron hasta noviembre pasado un incremento del 41%. Este comportamiento se encuentra explicado principalmente por un incremento en las importaciones de materias primas y combustibles en un orden del 51% y 79% respectivamente.

En general, la balanza comercial total registró un saldo favorable de USD 2 649 millones, resultantes de un superávit comercial de USD 4 128 millones en balanza petrolera y un déficit de USD 1 479 millones en balanza no petrolera.

Para este año, Ribadeneira afirmó que el sector empresarial tendrá un gran reto este año para mantener la liquidez, ya que desde inicios de la pandemia se han destinado recursos para la reactivación. A esto se suman otras cargas como la reforma tributaria y el incremento salarial, aseguró.

Ante ello, el sector propone que el Gobierno se enfoque en tres acciones: el acuerdo comercial entre Ecuador y México, la reforma laboral y otras relacionadas a inversiones “que permita contar con mecanismos sencillos y efectivos para la generación de alianzas público-privadas y el relanzamiento de las Zonas Francas en el país”, aseguró Ribadeneira.