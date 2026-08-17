Este es el nuevo valor de la canasta básica familiar para julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó su más reciente reporte sobre la canasta básica familiar y del costo de la vida en Ecuador mediante el Índice de Precios al Consumidor. El informe oficial muestra que, en términos generales, los precios de los productos y servicios bajaron ligeramente en el último mes analizado frente al periodo anterior.

Modernización de la canasta básica y del Índice de Precios al Consumidor

El INEC implementó un cambio integral en la forma en que mide los gastos de la población. Con el fin de adaptarse a lo que compran hoy las familias ecuatorianas, se actualizó la lista fija a 348 productos representativos.

Al mismo tiempo, se sustituyó la antigua canasta básica que regía desde 1982 por la nueva Canasta Familiar Básica de Consumo, diseñada específicamente para evaluar las necesidades de un hogar promedio de cuatro personas que depende de un trabajo remunerado.

Los productos que bajaron y los rubros que subieron

Al revisar el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor, se evidenció que el alivio en los bolsillos provino principalmente de caídas de precios en servicios financieros, salud, muebles y artículos para el hogar. De igual manera, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó un leve descenso.

Por el contrario, el rubro que empujó los valores al alza fue el correspondiente a vivienda, servicios básicos de agua y luz, gas y combustibles.

Diferencias de precios entre la Costa y la Sierra

En la región Costa, los precios registraron una disminución promedio de -0,62 % , evidenciando caídas mensuales en todas sus ciudades evaluadas.

El mayor descenso se reportó en Santo Domingo con -0,99 % , seguido de Guayaquil con -0,71 % , Manta con -0,64 % , Esmeraldas con -0,49 % y Machala con una variación de -0,02 %.

Por su parte, la región Sierra promedió un incremento general de precios del 0,50 %. Este resultado estuvo impulsado principalmente por las alzas registradas en Quito, con un incremento de 0,98 % , y Loja, con 0,11 % , a pesar de que otras ciudades de la zona andina como Ambato y Cuenca marcaron descensos mensuales de -0,90% y -0,45%, respectivamente.

El costo de la nueva canasta en las ciudades

La recién implementada Canasta Familiar Básica de Consumo, compuesta por 98 artículos esenciales, fijó su valor promedio nacional en 825 dólares con 17 centavos.

En el desglose territorial, vivir en la Sierra resultó más costoso que en la Costa.

Cuenca se ubicó como la ciudad más cara del territorio nacional, seguida por Quito y Manta, mientras que Esmeraldas se posicionó como la urbe más económica para adquirir estos bienes esenciales.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo valor de la canasta básica familiar para el mes de julio

❓ ¿Cuál es el valor de la nueva canasta básica según el Índice de Precios al Consumidor en julio de 2026?

Se ubicó en USD 825,17 a nivel nacional.

Este costo corresponde a la Canasta Familiar Básica de Consumo (CFBC) 2026, un indicador derivado del Índice de Precios al Consumidor que mide el gasto necesario para un hogar representativo de cuatro integrantes.

❓ ¿Qué ciudad de Ecuador tiene la canasta básica más costosa según el reporte oficial?

Cuenca registra el valor más alto del país con USD 898,31.

En el levantamiento estadístico del Índice de Precios al Consumidor, a Cuenca le siguen Quito con USD 849,98 y Manta con USD 848,20, mientras que Esmeraldas reporta el costo más bajo con USD 773,30.

❓ ¿Cuánto cuesta la nueva canasta básica en la Sierra frente a la Costa?

En la región Sierra cuesta USD 838,98 y en la región Costa se sitúa en USD 813,91.

Los datos técnicos reflejan que adquirir los 98 bienes y servicios esenciales resulta más costoso en las urbes de la zona andina que en las del Litoral ecuatoriano.

❓ ¿Cuál es el rubro que más dinero demanda en la nueva canasta básica familiar?

El grupo de Alimentos y bebidas, con un costo nacional de USD 355,27.

Dentro del desglose del Índice de Precios al Consumidor para esta canasta, a los alimentos le siguen el rubro de vivienda y servicios básicos con USD 278,29, y vestimenta con USD 72,34.

❓ ¿Por qué cambió la metodología de la canasta básica familiar en 2026?

Para sustituir a la canasta básica de 1982 y actualizar la estructura real de consumo de los hogares ecuatorianos.

La nueva medición se articula con el Índice de Precios al Consumidor base julio 2025 – junio 2026 = 100 y utiliza datos de la encuesta ENIGHUR 2024-2025 para evaluar el desgaste del poder adquisitivo.

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