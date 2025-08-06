Los aranceles universales aplicados por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, entran en vigor desde este jueves 7 de agosto de 2025. La tarifa establecida para Ecuador es del 15% por mantener un superávit comercial.

El Gobierno de Ecuador anunció que espera pronto los resultados de la cuarta ronda de negociaciones con EE.UU. en las que definen las tarifas de aranceles. Hasta que eso se concrete, los aranceles del 15% se sumarán a los que ya pagan los productos ecuatorianos de forma individual.

Los gremios exportadores como los camaroneros, cacaoteros y bananeros esperan un pronunciamiento del régimen de Ecuador.

Aranceles a las exportaciones de Ecuador que van a Estados Unidos

Ecuador mantiene un superávit comercial con Estados Unidos. De acuerdo con las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Producción, Ecuador exportó 2 837 millones de dólares durante los cinco primeros meses de 2025.

Las importaciones desde EE.UU. sumaron los 1 233 millones de dólares en el mismo período. Eso representa que Ecuador tiene un superávit de 1 604 millones en la balanza comercial binacional.

En el 2024 ese superávit alcanzó los 2 306 millones de dólares.

Los principales productos de exportación de Ecuador son el camarón, cacao y banano. Desde Estados Unidos se importan polímeros, residuos de aceite de soya y electrógenos, principalmente.

Exportaciones ecuatorianas de banano a Estados Unidos

José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (Aebe), señala que el reciente anuncio de un 15% de arancel sorprendió, ya que no era lo esperado. “Aún se espera que en los próximos días haya nuevos anuncios, puesto que ha habido rondas adicionales de negociación”.

En el caso del banano, dice Hidalgo, el objetivo es diferenciarnos y mantener una ventaja frente a los países competidores. En junio de 2025, EE.UU. fue el cuarto mercado más importante, representando el 12,72% de las exportaciones de banano.

En la actualidad, Guatemala y Colombia enfrentan un arancel del 10%, mientras que Ecuador y Costa Rica tienen el 15%. Estos cuatro países compiten directamente por el mercado estadounidense. “Nuestro objetivo es lograr una mejor condición que Guatemala y Colombia, o al menos igualdad para poder competir”.

El impacto inmediato en el banano

Hidalgo explica que dado que el mercado estadounidense funciona con contratos anuales, el 10% de aranceles universales ya se absorbió y, en la mayoría de los casos, se trasladó al consumidor final, no a los exportadores.

“Aunque algunos temían que esto afectara el consumo de banano, la realidad fue distinta: aumentaron los precios al consumidor, pero el consumo no bajó; al contrario, crecimos en ese mercado”.

A finales de 2025, los bananeros entrarán en la fase de negociación para los contratos de 2026. La expectativa es que el nuevo 15% de aranceles -si se mantiene- se traslade al consumidor, y no afecte la rentabilidad de la cadena productiva.

Además, dice Hidalgo, se deben tener en cuenta factores externos como los problemas en la producción de banano en Costa Rica (por temas fitosanitarios) y en Panamá (por conflictos laborales).

“Esto ha generado un desabastecimiento en el mercado estadounidense, y Ecuador ha estado supliendo esa demanda. Dado que el mercado global del banano es tan ajustado, cualquier baja en oferta genera un impacto inmediato”.

La preocupación de los cacaoteros ecuatorianos

Según el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), Iván Ontaneda, hay preocupación por la aplicación de un arancel del 15% a las exportaciones de cacao ecuatoriano hacia Estados Unidos.

El cacao no paga ningún arancel, por lo que esta medida representaría un impacto económico significativo.

Ontaneda señala que este arancel encarece aún más un producto que ya ha registrado precios históricamente altos por tonelada. “Un arancel del 15% se sumaría a un costo por tonelada que ya es elevado, lo cual haría al cacao ecuatoriano mucho menos competitivo”, explicaron.

El impacto de los aranceles en el cacao

Este impacto económico recae principalmente sobre los exportadores y productores nacionales, ya que serían ellos quienes absorberían el arancel. En cifras, si una tonelada de cacao cuesta actualmente 8 000 dólares, el 15% representaría 1 200 dólares adicionales por tonelada solo en aranceles.

Esta situación podría reducir los ingresos por exportaciones y disminuir la competitividad del cacao ecuatoriano frente a países vecinos como Colombia y Perú, que mantienen acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Ontaneda dice que han sostenido varias reuniones con el Gobierno ecuatoriano para buscar una solución negociada antes de la implementación oficial de esta medida. “Nos dijeron que se espera una respuesta favorable hoy (miércoles 6 de agosto) mismo. Sin embargo, seguimos en un escenario de alta incertidumbre”.

