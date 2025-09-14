El Gobierno del Ecuador anunció la eliminación del subsidio al diésel desde este 13 de septiembre de 2025. Ante el incremento del precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón, la Asociación Logística del Ecuador (Asolog) y el Clúster Logístico del Ecuador emitieron un pronunciamiento.

Estas entidades solicitan la apertura, corresponsabilidad y diálogo para mitigar los impactos económicos. Según ellos, esta medida repercute directamente en el sector de transporte de carga pesada.

Más noticias

Llamado a la corresponsabilidad del sector privado

Asolog dijo que el incremento en el precio del diésel afectará los costos de transporte y, por ende, los precios en las cadenas logísticas nacionales e internacionales.

Por ello, exhortó a las empresas usuarias de servicios de transporte a mantener una postura flexible en la renegociación de tarifas.

Su intención es lograr acuerdos transparentes y equitativos. “La corresponsabilidad empresarial es clave para mantener la estabilidad en un mercado sensible a variaciones de precios”.

Ajustes a las tarifas con criterios sostenibles

El gremio pidió a las empresas transportistas a aplicar ajustes tarifarios con base en criterios técnicos, que garanticen la sostenibilidad operativa.

Además, la eficiencia en el servicio y un adecuado traslado de costos.

La solicitud busca evitar distorsiones que puedan afectar la competitividad del Ecuador en los mercados internacionales, en un contexto donde la eficiencia logística es decisiva para el comercio exterior, dijo la asociación.

Asolog y el Clúster Logístico del Ecuador dijeron que están dispuestos a colaborar con el sector privado y con las autoridades públicas. Su objetivo es participar en la construcción de soluciones técnicas y mesas de diálogo

La intención es mitigar los impactos de la eliminación del subsidio al diésel, asegurar la continuidad de operaciones y fortalecer la posición de Ecuador en el comercio regional.

¿Qué es la Asociación Logística del Ecuador?

Asolog forma parte de la Asociación Latinoamericana de Logística con sede en Uruguay. Tiene más de 150 miembros activos, entre profesionales, empresas de transporte, gremios y universidades.

Su misión incluye promover intercambios de conocimiento, fomentar la investigación tecnológica, brindar capacitaciones en logística y contribuir con la educación profesional y universitaria en el área.

Te recomendamos